Ces joueurs de la NBA gagnent beaucoup d’argent sur Instagram

Ce n’est un secret pour personne que certains athlètes professionnels trouvent des moyens intelligents de créer plusieurs sources de revenus en dehors du terrain. Ces jours-ci, cela peut se faire par le biais d’avenants, d’investissements, de biens immobiliers, d’entreprises ou d’autres moyens.

Cependant, il existe une multitude de joueurs de la NBA profitant d’une autre opportunité de gagner de l’argent: Instagram. Ils sont des influenceurs à part entière avec des millions de followers sur les réseaux sociaux et gagnent des dollars supplémentaires avec leurs publications.

Voici un aperçu des 10 meilleurs ballers Instagram et ce qu’ils gagnent par publication selon OnlineGambling.ca.

LeBron James | AAron Ontiveroz / MediaNews Group / The Denver Post via .

James Lebron

James est le plus gros gagnant de la ligue avec près de 60 millions

Abonnés Instagram. Il gagne un peu plus de 300 000 $ par poste sponsorisé, et il

n’en fait même pas autant. Cela s’ajoute aux 37 millions de dollars par an des Lakers

contrat et traite avec des entreprises comme Nike qu’il a en place.

Stephen Curry

Le joueur de Golden State Warriors, Steph Curry, arrive avec la moitié de ce que James tire via Instagram. Il gagne 155 100 $ pour chaque poste sponsorisé partagé avec ses 29 millions de followers.

Mais selon CNBC, Curry est le joueur le mieux payé de la NBA cette saison avec un contrat d’une valeur de 201 millions de dollars.

Dwyane Wade

Bien que Wade ait officiellement pris sa retraite en 2019, il continue de faire de l’argent avec sa renommée NBA. Avec 16 millions de followers sur la plateforme, Wade fait la promotion d’une variété de produits dont sa ligne de chaussures Way of Wade. Il gagne 83 600 $ par publication Instagram.

Russell Westbrook

Houston Rockets meneur Westbrook est l’un des NBA

joueurs les mieux payés, et il a également un suivi Instagram de près de 15

millions de personnes. Cela a permis à ses publications sponsorisées d’atteindre des masses de fans avec

un prix de 79 750 $ chacun.

Kyrie Irving

Derrière Westbrook dans le département des revenus Instagram

est le Kyrie Irving des Brooklyn Nets. Il gagne 74 800 $ par poste.

Kevin Durant

Le coéquipier d’Irving, Kevin Durant, est l’un des cinq plus gros gagnants de la NBA en termes de contrats, mais en dehors du terrain, il rapporte 64350 $ pour chacun de ses spots Instagram.

James Harden

Avant que Harden ne supprime son compte Instagram en janvier 2020,

il a pu rassembler plus de 11 millions de personnes. L’ancien MVP a une durée de plusieurs années

contrat d’une valeur de plus de 170 millions de dollars, donc les 61 600 $ qu’il gagnait par poste

était juste une goutte dans le seau.

Chris Paul

Chris Paul d’Oklahoma City Thunder compte Nike et State

Ferme parmi ses sponsors. Cette saison, il est l’un des cinq meilleurs gagnants de la ligue

avec un contrat qui expire en 2022, mais ses frais postaux Instagram le placent

dans le top 10 à 52 250 $.

Paul George

George a figuré sur la liste des «athlètes les mieux payés» de Forbes 2019 et il fait son chemin maintenant qu’il fait partie des Clippers de Los Angeles, et a même sa propre chaussure avec Nike. Bien que George ne ramasse pas de barils de butin sur Instagram, il parvient toujours à marquer 47300 $ par publication.

Lonzo Ball

Les pélicans gardent Lonzo Ball avait une ligne de chaussures via son

marque Big Baller de la famille, mais depuis que cela s’est dissipé et il a pris le contrôle de

sa carrière, il a trouvé d’autres moyens de gagner des fonds sur le terrain. Avec Instagram,

il est dans le top 10 avec 40 150 $ par poste.