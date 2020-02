Ces membres d’équipage sont les plus susceptibles de provoquer un drame

Bien que l’équipage ne soit que quelques épisodes, le chef Adam Glick et le ragoût en chef Jenna MacGillivray de ci-dessous Deck Sailing Yacht ont partagé quel membre de l’équipage est le plus susceptible de remuer le pot.

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Jusqu’à présent, le matelot de pont Ciara Duggan et son copain copain Paget Berry ont été assez bons pour démarrer une partie du drame. Duggan travaille généralement à l’intérieur mais a été transféré à l’équipe de pont. Cela a causé un peu de friction car le couple a eu quelques moments de querelles sur le pont. En outre, le troisième ragoût Georgia Grobler a été bouleversé par la façon dont Glick l’a traitée pendant le service du dîner.

Elle s’est confiée à MacGillivray seulement pour découvrir que MacGillivray partageait ses préoccupations avec Glick. Les aperçus montrent Grobler en larmes et apparemment misérable. Mais Glick et MacGillivray citent les autres membres d’équipage comme «les plus susceptibles» de commencer le drame.

Qui est susceptible d’apporter le drame?

Glick et MacGillivray ont joué «Qui est le plus susceptible de: Under Deck Sailing Edition». Le chef et le ragoût en chef pensent que les membres d’équipage qui causeraient le plus de drame sont un lien entre le matelot Parker McCown et le second ragoût Madison Stalker. “Ouais, en fait, si Madison et Parker formaient un couple …”, commence Glick. MacGillivray termine: «Ce serait très dramatique.» Glick ajoute: «Tornade».

En parlant de couples, Glick et MacGillivray sont presque devenus un couple après leur première charte sur le bateau. Les deux avaient une énergie électrique presque instantanée dès leur rencontre. Ils ont flirté sans relâche pendant la charte, puis se sont retrouvés dans le bain à remous avec une bouteille de vin.

Bien que les téléspectateurs aient été taquinés que le couple se soit connecté, ils ont décidé que ce n’était pas une bonne idée. Glick est allé dans sa propre couchette et MacGillivray a fini par dormir dans son maillot de bain.

Et le reste de l’équipage?

Le jeu ne s’est pas arrêté au drame. Quel membre d’équipage est le plus susceptible de devenir capitaine? Glick pensa peut-être à McCown. Cependant, MacGillivray a souligné: «Je pense que le plus susceptible de devenir capitaine serait Paget. «Je veux dire qu’il est le premier compagnon. Une progression naturelle. ”

Une chose que McCown est susceptible de faire est d’avoir des ennuis avec le capitaine, selon MacGillivray. “Ouais,” dit Glick en souriant. “Pauvre homme.” Mais en ce qui concerne la personne susceptible de faire la fête trop dur? Glick désigna MacGillivray. Mais MacGillivray veut également ajouter Grobler dans cette liste. «La Géorgie sait boire», ajoute-t-elle. Glick pense également que MacGillivray est le plus susceptible de se mettre nu sur un yacht aussi.

Mais MacGillivray pense que l’ingénieur en chef Byron Hissey prend cet honneur. Glick est d’accord. “Eh bien, également connu sous le nom de Hank”, dit-il. MacGillivray dit que “Hank” est l’alter-ego de Hissey. Et quand Hank émerge, les vêtements se détachent. Glick souligne également que tout l’équipage était coupable d’avoir laissé un gâchis lorsque le yacht devait naviguer. Il décrit des objets qui volent parce que les choses n’ont pas été rangées dans le mess de l’équipage. «Il n’y a aucune conscience de la voile», explique Glick. “Alors sh * t serait juste assis sur un comptoir, prêt à voler.”