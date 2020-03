Ces scènes d’inondation déchirantes ont inspiré la rénovation d’appartements de semi-sous-sols à l’échelle nationale en Corée du Sud

Il y a tellement de scènes mémorables dans le film primé aux Oscars, Parasite. Mais l’un des moments les plus déchirants s’est produit lorsque la famille Kim est retournée dans son appartement au sous-sol pendant une averse. Leurs conditions de vie n’ont jamais été idéales, mais regarder tous leurs biens terrestres flotter dans les eaux usées sales était tragique.

Le film Parasite était une œuvre de fiction. Cependant, il y a de vraies personnes dans ces types de situations de vie en Corée du Sud, et ce film a servi de grand signal d’alarme aux représentants du gouvernement. Les journaux locaux rapportent que le gouvernement sud-coréen s’associera à la Korea Energy Foundation pour moderniser ces types d’habitations grâce à un film très impressionnant.

«Parasite» a souligné l’écart énorme entre les riches

et pauvre

Bien que les fans ne pouvaient pas s’entendre sur le fait que les Kims ou les Parcs étaient plus parasitaires – parce que techniquement, ils l’étaient tous les deux – le film a fait un travail phénoménal en attirant l’attention sur la disparité rampante des richesses en Corée du Sud et dans le monde entier. Le parasite a complètement ignoré la classe moyenne et a plutôt exploré la dynamique d’une famille riche en uber vivant en hauteur et d’une famille pauvre en terre, à moitié souterraine.

Les appartements en demi sous-sol sont une réalité pour 1,9% de la population sud-coréenne

en 2015, a fait savoir l’agence AP. Mais maintenant

Le film pourrait inspirer le gouvernement à donner à ces locataires une mise à niveau majeure.

Le gouvernement sud-coréen versera

l’argent dans des améliorations de logement

Parasite est le premier film sud-coréen à gagner gros aux Oscars, notamment en remportant le prestigieux prix du meilleur film parmi une concurrence féroce. Ces distinctions sont payantes pour certains citoyens de Corée du Sud.

Selon IndieWire, le gouvernement sud-coréen accordera «jusqu’à 3,2 millions de won (environ 26 000 $) par ménage pour améliorer les systèmes de chauffage, remplacer les planchers et installer des climatiseurs, des déshumidificateurs, des ventilateurs, des fenêtres et des avertisseurs d’incendie» pour toute personne vivant en appartements en demi sous-sol.

Bong Joon-ho espérait envoyer un

message avec «Parasite»

Bong Joon-Ho | ALBERTO PIZZOLI / . via .

Ce n’est pas la première fois que l’on explore l’inégalité des revenus pour le cinéaste Bong Joon-ho. Mais Parasite a fait une impression durable qui, espérons-le, aura un impact positif dans le monde réel.

«Quand j’étais petit, je l’ai fait

vivre dans une maison à un moment donné, mais surtout j’ai grandi dans un appartement

complexes », Joon-ho

a déclaré à NPR. «Je vivais donc principalement au neuvième étage, au 13e étage, donc je

vécu dans les airs. En Corée dans les années 70 et 80, les complexes d’appartements

symbolisait la classe moyenne. »

Même si Bong-ho n’a pas

l’expérience de ces appartements souterrains pendant la majeure partie de son enfance, il a toujours

senti que cela faisait une histoire fascinante. «Ces maisons en demi sous-sol ne sont qu’à moitié

souterrain. C’est très similaire à la psychologie de nos protagonistes “,

il a dit. «Nous sommes devenus très vite un pays riche. Et les gens qui n’étaient pas

capables de monter à bord de ce train rapide vers la richesse, ils se sentent perdus. Et ils se sentent

sentiment d’infériorité. “

Parasite est un film inoubliable avec autant de thèmes à explorer. Il commencera à diffuser exclusivement sur Hulu à partir du 8 avril.