Ces stars pourraient remplacer Gabrielle Union et Sofia Vergara n'est ni l'une ni l'autre

L'Amérique a du talent a été sous le feu depuis que la nouvelle a annoncé que Gabrielle Union et Julianne Hough ne reviendraient pas pour la saison prochaine. Un casting de juges en rotation n'est pas nouveau pour la série, mais ce n'était pas seulement le fait que Union ne serait pas là la saison prochaine qui aurait bouleversé les fans, c'était la raison du licenciement.

Peu de temps après l'annonce de la nouvelle, des rapports ont révélé qu'Union avait été licenciée parce qu'elle voulait signaler un problème aux RH. Depuis, AGT cherchait un remplaçant pour Union.

Initialement, les gens pensaient que l'actrice Sofia Vergara était en pourparlers pour être un nouveau juge, mais maintenant deux autres femmes sont devenues des pionnières.

Qu'est-il arrivé à Gabrielle Union?

Selon Variety, les problèmes avec Union ont commencé lorsque Jay Leno est devenu invité dans l'émission en avril.

Pendant l'enregistrement, Leno a fait une blague sur une peinture de chiens, disant que les animaux ressemblaient à quelque chose que vous trouveriez "sur le menu d'un restaurant coréen".

Le rapport a également affirmé que dans de nombreux cas, Union avait été informée que ses coiffures étaient «trop noires» pour le spectacle.

NBC et Fremantle, la société de production de l'émission, ont publié une déclaration concernant ces allégations.

"L'Amérique a du talent a une longue histoire d'inclusivité et de diversité à la fois dans notre talent et dans les actes défendus par le spectacle », indique le communiqué. «La composition des juges et des hôtes a été régulièrement mise à jour au fil des ans et c'est l'une des raisons AGTLa popularité durable de. NBC et les producteurs prennent au sérieux tous les problèmes sur le plateau. »

Les informations selon lesquelles Sofia Vergara prend le relais

Le 18 décembre, Vergara aurait rencontré NBC pendant deux heures. Selon TMZ, la conversation comprenait des discussions sur AGT, ainsi qu'une série espagnole sur Telemundo.

Qui remplace vraiment Gabrielle Union?

Selon des sources proches de l'émission, Alesha Dixon et Heidi Klum sont en fait les pionniers pour remplacer Union et Hough. Les deux femmes sont juges dans la série dérivée de l'émission » America’s Got Talent: Champions.

"Simon et AGT étudient toutes les options de l'émission à son retour l'année prochaine", a déclaré la source à HollywoodLife. "Quand il s'agit de savoir qui fera partie du jury, ce sera une attitude attentiste qu'après les vacances et après la diffusion de AGT: Champions pour voir où le spectacle se situe dans le service de notation et pour voir si d'autres modifications doivent être apportées. Mais en ce moment, Alesha et Heidi sont en tête de liste (remplir les deux sièges sur AGT). Toute autre décision sera prise au début de l'année prochaine après que tout le reste sera en place. »

NBC a parlé à Vergara de AGT, mais rien n'est certain.

"NBC a parlé à Sofia de nombreuses choses sur lesquelles travailler ensemble, y compris AGT mais il n'y a personne encore gravé dans la pierre ou signé », a poursuivi la source. "Quant à Alesha et Heidi, si leur emploi du temps le justifie, ce seront toujours les pionniers qui reviendront et s’ils ne le font pas, ils seront toujours les bienvenus à l’avenir. Le net est sorti et NBC discutera avec beaucoup d'autres après les vacances, mais Sofia est en pourparlers pour travailler avec NBC et AGT a été jeté dans le mélange, mais elle n'a encore rien signé, mais la chance est absolument là avec une poignée d'autres qu'ils tendent vers l'année prochaine. "