Ces YouTubers peuvent vous aider à apprendre à danser pendant l’épidémie de COVID-19

Il pourrait être tentant de se laisser tomber sur le canapé pendant plusieurs

des semaines ou des mois d’observation excessive de Netflix pendant le coronavirus

épidémie. (Et bon, allez-y – le monde est fou en ce moment!) Mais si votre

l’état a un séjour à la maison

commandez ou vous êtes auto-isolant,

vous voudrez peut-être utiliser ce temps pour apprendre une nouvelle compétence.

Si vous avez toujours voulu apprendre à danser, ces chaînes YouTube peuvent vous aider à démarrer sans avoir à mettre les pieds dans un studio de danse ou même à quitter votre maison.

Vivian Assam Koohnavard | Photo par Britta Pedersen / alliance photo via .

Mihran Kirakosian

Le chorégraphe et professeur de danse Mihran Kirakosian compte près de deux millions de followers sur YouTube, et ce n’est pas étonnant: ses vidéos (principalement axées sur le hip hop et la danse latine) sont destinées aux danseurs de presque tous les niveaux de compétence et d’expérience.

Des vidéos de chorégraphie originale de ses cours de hip-hop populaires aux didacticiels pas à pas de styles et de mouvements de danse spécifiques – comme le moonwalk, le shuffle, la salsa, le cha-cha, etc. – vous pouvez utiliser cette chaîne pour créer votre propre -une mini académie de danse à domicile, même pendant COVID-19.

Sa répartition de trois mouvements hip hop populaires pour

débutants a recueilli près de 25 millions de vues, vous savez donc que le kirakosien

faire quelque chose de bien.

Monika Matys, Get Dance

Vous pourriez ne pas être en mesure d’aller dans une boîte de nuit en ce moment, mais

ce canal peut vous aider à apprendre tous les meilleurs mouvements pour faire une grande entrée

lorsque vous n’êtes plus en quarantaine. Si vous vous êtes déjà senti mal à l’aise où mettre

vos bras lorsque vous dansez à une fête, un club ou un mariage, Monika Matys peut

vous aider avec ces tutoriels simples.

Contrairement aux tutoriels sur certains des autres

Chaînes YouTube sur cette liste, ces vidéos se concentrent sur les bases de

danse sociale. Suivez ces guides étape par étape pour en savoir plus sur les roulements de hanche, le déplacement

vos épaules, obtenir un sens du rythme (ou du moins le simuler), commencer à

freestyle, et desserrer votre corps pour ne pas vous sentir si tendu la prochaine fois que vous

a frappé la piste de danse.

Auti Kamal

Auti Kamal,

un vlogger de danse dont la chaîne YouTube se développe rapidement, se concentre principalement sur

routines de ballet, lyrique, contemporain et jazz pour débutants. Trouvez des conseils et

astuces sur les pirouettes, faire le grand écart, des levées faciles et des prises de jambes, vous pouvez commencer

pratiquer à la maison.

Elle est surtout connue pour sa première série de ballet, qui peut

vous aider à apprendre le vocabulaire et les étapes de base du ballet si vous n’avez jamais eu la chance de

prendre des cours comme un enfant (ou si vous vous y remettez après une longue interruption).

Leon Turetsky, Passion4Dancing

Mis en quarantaine pendant le COVID-19

épidémie avec votre partenaire – ou au moins un colocataire qui est prêt à danser

avec toi? Essayez-vous à la danse de salon dans différents styles avec l’instructeur Leon Turetsky. Le live

des leçons (danses comme swing côte est et côte ouest, salsa, valse, quickstep,

le foxtrot, cha cha, bachata, etc.) se sentent souvent comme des fêtes virtuelles,

c’est ce dont nous avons tous besoin d’un peu plus en ce moment.

Vous pouvez également apprendre la plupart des jeux de jambes et des étapes en

vous-même, afin que vous puissiez vous préparer à balayer votre rendez-vous plus tard.

Mandy Jiroux

Mandy Jiroux était autrefois célèbre pour être la meilleure amie de Miley Cyrus, mais elle s’est fait un nom maintenant en tant que YouTuber de danse populaire. Beaucoup de ses vidéos chorégraphiques originales et des ventilations étape par étape de routines amusantes pour frapper des chansons pop ont obtenu plus de 20 millions de vues.

La plupart des routines sont accessibles aux débutants, vous n’avez donc pas besoin d’avoir une tonne d’expérience de danse à suivre. Assurez-vous de vérifier les versions en miroir de la chorégraphie si vous vous habituez toujours à apprendre de nouvelles routines.