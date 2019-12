C'est ainsi que le prince Andrew a évité des décennies de mauvaise publicité

La vie du prince Andrew tel qu'il la connaît depuis 60 ans est terminée. Le fils aîné de la reine Elizabeth et du prince Philip a quitté ses fonctions royales. Les retombées sont survenues après une interview scandaleuse avec la BBC Newsnight où il a défendu ses 20 ans d'amitié avec le défunt financier et délinquant sexuel impliquant des enfants, Jeffery Epstein.

«Il est devenu clair pour moi au cours des derniers jours que les circonstances liées à mon ancienne association avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du précieux travail en cours dans les nombreuses organisations et organisations caritatives que je suis fier de soutenir. ", A déclaré le prince Andrew dans un communiqué. «Par conséquent, j'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes fonctions publiques dans un avenir prévisible, et elle lui a donné sa permission.»

Non seulement le prince Andrew a été démenti, mais ses relations commerciales passées sont également remises en question et l'une des victimes présumées d'Epstein accuse maintenant le prince d'abus sexuels. Bien que tout l'enfer se soit apparemment déchaîné pour le prince – il a passé des années à éviter la mauvaise publicité.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=AKQi3wzNFGQ (/ intégré)

Le prince Andrew a toujours été «le prince playboy»

Buckingham Palace a démenti les allégations de Roberts et le prince Andrew a tenté de nier qu'il était un prince qui faisait la fête dans son Newsnight entrevue. Cependant, avec des noms comme Randy Andy, son passé le rattrape maintenant.

Lorsque le prince Andrew a glissé plus loin dans la succession avec la naissance du prince William et du prince Harry, il était libre de vivre une vie sociale très active dans la vingtaine.

"Je pense que sa réputation de" prince qui fait la fête "était parfaitement juste", a déclaré le commentateur royal Dicky Arbiter. «Dans l'interview (avec Newsnight), il est apparu comme arrogant et grossier et vous ne développez pas cela au fil du temps, vous êtes né comme ça ou vous ne l'êtes pas. Il pourrait nier qu'il était un fêtard, mais les images racontent un million d'histoires. »

Dans les années 80, le prince a gambadé avec de nombreuses actrices et mondaines jusqu'à ce qu'il commence à sortir avec Koo Stark. Bien que le prince ait eu la tête haute pour Stark, elle avait joué dans un film porno soft-core que la reine et le prince Philip ont trouvé inacceptable. Le prince Andrew a été contraint de rompre les choses.

Le prince Andrew revient de la guerre des Malouines le 17 septembre 1982 à bord du HMS Invincible. Il est arrivé avec le reste de l'équipage dans le port de Portsmouth, Portsmouth, Hampshire, où la reine et le prince Philip ont rencontré la princesse Anne | David Levenson / .

La réputation du prince Andrew a été sauvée par la Royal Navy et Sarah Ferguson

Avec Stark à l'écart – le prince Andrew s'est joint à la Royal Navy en tant que pilote d'hélicoptère. Avec les nombreuses photos du prince dans son uniforme de marine, il a été rebaptisé HRH; Son Royal Heart-throb.

Le mariage du prince Andrew avec Sarah «Fergie» Ferguson en 1986 a également contribué à son image. Fergie était très appréciée des membres de la famille royale et du public – et le prince est effectivement devenu un père de famille avec la naissance de ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie.

En fait – lorsque des problèmes de mariage sont survenus qui ont conduit au divorce en 1996 – le blâme est tombé sur Ferguson, surtout après avoir été photographiée seins nus en 1992 et se faire sucer les orteils par le conseiller financier John Bryan.

Le prince Andrew et son épouse Sarah Ferguson Locataire de Duchesse d’York dans ses bras leur première fille Béatrice quatre jours après sa naissance le 12 août 1988 à Londres, Royaume-Uni | Gamma-Rapho via .

L'ascension d'Air Miles Andy

En fin de compte, – les choix que le prince a faits après le divorce sont ce qui a conduit à sa chute. Lorsque le duc d'York a pris sa retraite de la marine en 2001 – le prince Charles lui a offert un emploi comme aide. Le prince Andrew a refusé le travail. Au lieu de cela, il est devenu un émissaire du commerce international pour le gouvernement et a gagné le nom d'Air Miles Andy.

Le prince Andrew a entretenu des relations avec des dictateurs et des hommes d'affaires controversés comme Epstein. Il a parcouru le monde dans un jet privé avec un compte de dépenses financé par l'impôt apparaissant lors d'événements avec les méga-riches et célèbres. Quand Epstein a été de nouveau emprisonné pour traite d'enfants à l'été 2019. Par la suite, il s'est pendu en prison – le prince a essayé de prendre ses distances.

Le prince Andrew a catégoriquement nié l'accusation de Roberts selon laquelle Epstein l'avait payée pour avoir des relations sexuelles au prix de 17 ans. Cependant, quand une photo a émergé du bras du prince autour de la taille de Roberts, le passé et le présent du prince Andrew ont implosé autour de lui.