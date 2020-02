C’est ce dont Shakira est le plus fier

Comme Shakira l’a démontré hier soir au Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show, ses hanches ne mentent vraiment pas. Elle et Jennifer Lopez ont donné une performance palpitante qui avait été très attendue et n’a pas déçu.

Shakira se produit au Pepsi Super Bowl LIV à la mi-temps | Jeff Kravitz / FilmMagic

Bien qu’elle soit célèbre en tant que musicienne et artiste branchée et dynamique, un fait moins connu sur la femme de 43 ans est son travail inlassable dans l’éducation mondiale de la petite enfance.

En savoir plus sur le travail important de la belle et philanthropique star.

Au moment où Shakira a réalisé que l’éducation était importante pour vaincre la pauvreté

Shakira est née et a grandi dans la ville portuaire de Barranquilla, en Colombie, une ville qui a connu sa part de pauvreté extrême. Cela s’est amélioré ces dernières années, grâce à une meilleure gouvernance et à des efforts de terrain comme ceux de Shakira.

«J’ai grandi dans le monde en développement, j’ai grandi en voyant l’injustice», a-t-elle déclaré au New York Times en 2009. «J’ai grandi au milieu d’une grave crise sociale, les ailes gauche et droite se battant entre elles, les gens du milieu pris entre deux feux. J’ai vu des millions de personnes déplacées en Colombie. “

«Mais j’ai également vu que, dans des pays comme le mien, quand un enfant naît pauvre, il mourra pauvre, à moins qu’il n’en ait l’occasion. Cette opportunité est l’éducation. C’est cette main secourable qu’ils recherchent. L’Amérique latine est un continent jeune, malléable, flexible. Nous pouvons encore changer. »

L’éducation de ses fils est une priorité élevée

Les deux enfants de l’artiste avec son partenaire Gerard Piqué, Milan, 6 ans, et Dante, 4 ans, apprennent différentes langues. La pop star Whenever, Wherever ne joue pas en ce qui concerne l’éducation de ses enfants. Elle les a fait commencer tôt, avant même qu’ils ne commencent officiellement l’école.

Hollywood.com a rapporté en 2014 que le chanteur avait tweeté à un fan: “Tout enfant peut apprendre les langues avant l’âge de trois ans – nous exposons Milan à l’espagnol, au catalan, à l’anglais, au français, à l’allemand, au russe et au chinois.”

«Les bébés ont une soif innée de connaissances et aiment apprendre. Les enfants sont capables de comprendre plus que ce que nous pensons – il n’est jamais trop tôt pour commencer à enseigner et à les exposer à des livres, même en tant que nouveau-nés. “

Sa Fondation Piez Descalzos (Pieds Nus)

La Fondation Pies Descalzos du chanteur Waka Waka (Fondation Bare Feet), un projet auquel le chanteur est intensément dévoué, a été créée en 1997 dans le but d’aider les enfants vivant dans la pauvreté. L’organisation fournit des écoles à charte cruciales pour assurer une bonne éducation à chaque enfant.

En 2016, Shakira a appris que l’école de son organisation avait reçu l’immense honneur d’être nommée l’école publique n ° 1 dans toute la Colombie.

Elle a publié une déclaration à l’époque disant: “En ce moment, je suis en train de tourner quelque chose mais je viens de recevoir des nouvelles incroyables et je veux faire une pause pour le célébrer.”

“Chaque année en Colombie, ils créent une liste où ils choisissent les meilleures écoles publiques et privées en fonction des résultats de leurs tests Sabre”, a-t-elle poursuivi. «Et devinez qui mène la liste? Fundación Pies Descalzos à Barranquilla! ”

