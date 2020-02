C’est la seule chose qui agace vraiment le chef Stew Jenna MacGillivray le plus

En dessous du pont Sailing Yacht charter, les clients peuvent faire beaucoup de choses folles. Mais il y a une chose qui va pousser le ragoût en chef, Jenna MacGillivray, par-dessus bord.

MacGillivray et l’équipage de Parsifal III se sont penchés sur les bêtes noires des invités. Comme Below Deck, la nouvelle série semble déjà être remplie du même genre d’invités sauvages qui font beaucoup de demandes et vont parfois un peu trop loin. MacGillivray a déclaré que la seule chose qui allait se mettre sous sa peau, c’est quand l’invité charter essaie de tout contrôler.

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

C’est probablement un boeuf familier avec la plupart des ragoûts en chef. Kate Chastain de ci-dessous Deck et Hannah Ferrier de ci-dessous Mediterranean Deck ont ​​également dû faire face à des invités leur disant de sourire. Lorsque Dean Slover, l’invité charter, a continué à harceler Chastain pour ne pas sourire, il a gagné un pli de couverture en forme de «navire-fusée» (pénis) sur son lit.

Pouvez-vous faire les choses comme mon serviteur à la maison fait les choses?

MacGillivray a déclaré dans un original numérique Bravo que certains invités voulaient qu’elle fasse les choses comme leurs domestiques les font à la maison. «La seule chose qui m’agace le plus chez les clients nolisés, c’est quand ils essaient de contrôler ce que je fais», partage MacGillivray.

“Donc, si je mets en place une table ou que je prépare des boissons, je peux dire que c’est généralement les femmes, et elles viendront me regarder. Et dites: «Oh vous savez, mon serviteur à la maison le fait comme ça. Vous devriez peut-être essayer de le faire comme ça? “C’est ce qui m’agace vraiment.”

L’équipage «Under Deck» s’est également occupé de cela

La ragoût d’animal familier de Steison Madison Stalker, c’est quand ils veulent dormir dehors. “Je suis comme, c’est un problème de sécurité, honnêtement, si vous êtes à l’extérieur et que vous n’êtes pas dans votre cabine, je dois rester avec vous”, dit-elle. “Comme s’il vous plaît laissez-moi aller me coucher.”

Le chastain et le second ragoût Josiah Carter ont fait face à cette instance au cours de la saison 6. L’invité principal de la dernière charte de la saison était tellement ivre qu’elle a décidé de dormir sur le pont arrière. Chastain a demandé l’aide des amis de l’invité. Mais les invités ont suggéré à l’équipage de laisser le primaire dormir sur le pont.

Chastain a dit la même chose que Stalker a partagé sur le fait de devoir rester debout toute la nuit pendant que l’invité dormait. Elle a plaisanté sur le fait de sortir un tuyau et de tremper l’invité avec de l’eau pour la réveiller. Heureusement, l’invité s’est finalement levé et a trébuché dans sa cabine.

Voici quelques-unes des bêtes noires des équipages

Le premier compagnon Paget Berry dit que manquer de respect envers le bateau est sa bête noire. «Ils se présentent et commencent à le jeter», dit-il. “Ça ne me convient pas s’ils arrivent et manquent de respect au bateau.” Mais y a-t-il quelque chose sous la peau du capitaine Glenn Shephard? «Il est probable que la nourriture soit grasse partout sur les ponts», dit-il en souriant.

L’ingénieur en chef Byron Hissey a sa propre bête noire. “Rincer quelque chose dans les toilettes qu’ils n’ont pas mangé en premier”, répond-il hilarant. «Le pire des scénarios est que les toilettes sont super sensibles à l’exception du papier hygiénique et évidemment des déchets humains. Cela peut donc endommager l’ensemble du système, puis, comme les toilettes sont hors service et pour l’ensemble du bateau. »

Et le chef Adam Glick? Quand il était sur le pont inférieur, la demande d’un invité pour “pas d’oignons” l’ennuyait. Et maintenant? «La seule chose que les invités affrètent font qui m’agace le plus, c’est probablement même de se présenter à la charte», dit-il. “Parce que c’est essentiellement la fin de mes quatre ou cinq prochains jours.”