C'est pourquoi la méthode d'interrogation Go-To de Pride fonctionne

Dwayne Cassius «King» Pride (Scott Bakula) sait comment protéger la ville sur NCIS: La Nouvelle-Orléans. À Jefferson Parish, il n'y a personne de mieux, et cela se voit dans son impressionnant record d'arrestations. Il y a une méthode pour la folie de Pride. Contrairement à son camarade Leroy Gibbs (Mark Harmon) et à sa liste de règles, les manières de Pride sont un peu peu orthodoxes.

Voici comment les compétences en leadership de Dwayne Pride diffèrent de Leroy Gibbs

Scott Bakula en tant qu'agent spécial Dwayne Pride | Évitez Bolen / CBS via .

Tout fan de NCIS sait tout sur les règles de Gibbs. Il vit près d'eux. Aussi privé qu'il soit, ce sont ces règles qui le relient à ses coéquipiers et parfois aux suspects eux-mêmes.

Pendant 17 saisons, les 69 règles Gibbs continue d'utiliser les bases de la série, et qui Gibbs est en tant que leader. Son chemin n'est pas faux, c'est juste un peu différent de son ancien copain, Pride. Ils ont tous les deux le même instinct quand il s'agit de résoudre des affaires, et ils se consacrent tous deux à demander justice.

La fierté est connue dans la NOLA comme «roi» pour une bonne raison. Il est facile à vivre, apprécié et facile à faire confiance. Cela se joue dans la façon dont il dirige son équipe et comment les autres le perçoivent sur le terrain. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas perdu son sang-froid, mais son trait le plus fiable est de garder une quille uniforme.

Cependant, certaines de leurs méthodes de travail montrent davantage qui ils sont en tant que personnes, pas seulement les agents du NCIS. Les hommes sont des amis de longue date. Les deux font partie des Fed Five – un groupe de cinq agents du NIS qui ont abattu le «tueur privilégié».

Qu'est-ce que la méthode d'interrogation de Pride et pourquoi fonctionne-t-elle?

La façon dont Pride interroge certaines personnes sur lesquelles il enquête – ou ses amis et sa famille – peut ne pas être bien avec Gibbs. La méthode est appelée «Chill and Spill». La phrase provient de l'agent spécial Christopher LaSalle (Lucas Black). Il tire parti des compétences culinaires inspirées de NOLA de Pride et de sa capacité innée à faire toute la conversation.

«Chill and Spill» est la méthode par laquelle Pride prépare un repas tout en posant nonchalamment une série de questions. Il croit que la façon de faire ouvrir quelqu'un est de l'aider à se sentir à l'aise et en sécurité. La façon de le faire consiste à prendre un repas chaud dans une atmosphère détendue.

La plupart du temps, ceux qui essaient d’obtenir des réponses ne réalisent même pas qu’il utilise la méthode sur eux. Il le fait de telle manière, chaque personne a l'impression de se soucier véritablement de ce qu'elle vit. Dans la plupart des cas, il s'en soucie de toute façon.

Avec des témoins, il est connu pour faire quelque chose de similaire dans son bar. En offrant un verre ou en jouant une mélodie au piano, il peut amener presque n'importe qui à répondre à presque n'importe quoi.

La personne qui a inspiré le personnage de Pride a-t-elle utilisé «Chill and Spill»?

D’Wayne Swear, l’homme réel sur lequel Pride est basé, est décédé en 2018. Il existe des preuves qui suggèrent que «Chill and Spill» pourrait avoir été inspiré par le temps passé par Swear au travail.

Un ami de longue date, Glenn Grannan, a déclaré au Hollywood Reporter, Swear "n'a jamais compromis sa moralité ou son éthique", a déclaré Grannan mercredi. "Il ne savait comment faire les choses que dans un sens, et c'était la bonne façon."

En écho à Bakula lui-même, dans une interview accordée en 2014 à NOLA.com.

"C'est un gars tellement charmant, tellement sympathique", a-t-il déclaré. "Il a de belles histoires qu'il aime raconter, et il aime cette ville."

Une de ces histoires, en bref, est mentionnée dans la nécrologie de Swear. L'un des faits saillants de sa carrière, a-t-il dit, a été «l'opération Jambalaya». La référence était à un homicide en cas de froid. Jurer et ami proche, Jeff Winn, a résolu l'affaire.

Cependant, c'est le clin d'œil à la cuisine NOLA qui suggère que les méthodes de Pride peuvent avoir été un moyen de donner du crédit à Swear même dans les plus petits moments du spectacle.

La prochaine fois que Pride tentera «Chill and Spill» sur NCIS: New Orleans, prenez un moment de silence pour l'homme qui a contribué à rendre cette partie de la franchise beaucoup plus réelle.