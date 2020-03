C’est presque comme si la famille Alvarez n’était jamais partie dans le premier épisode de la saison 4 de “ Un jour à la fois ” – Critique

Après près d’un an de non-diffusion, One Day at a Time a fait sa première saison 4. À peu près à la même époque l’année dernière, il ne semblait pas que ce jour viendrait, car le spectacle venait d’être annulé sur Netflix. Mais après que les fans ont réclamé qu’il soit récupéré ailleurs, Pop TV est intervenu et est devenu le sauveur de l’émission. Maintenant, les Alvarez sont en mesure de continuer à nous divertir tous avec leurs situations délirantes et hilarantes. [Spoiler alert: Spoilers ahead for One Day at a Time Season 4, Episode 1 ahead].

Marcel Ruiz comme Alex, Justina Machado comme Penelope et Isabella Gomez comme Elena dans “UN JOUR À LA FOIS” Saison 4, épisode 1 | Nicole Wilder / POP TV

La maison Alvarez reçoit la visite d’un invité très spécial

La grande star invitée de cet épisode n’était autre que Ray Romano, de Everybody Loves Raymond. Il a joué le recensement, vérifiant qui vivait dans la résidence et quel âge ils avaient. C’est une scène amusante pour ouvrir la première de la saison et aider le public à revenir en arrière avec le spectacle. C’est presque comme si aucun temps ne s’était écoulé, même si l’émission a été diffusée pendant 365 jours.

Et la famille n’a pas raté un battement. Avec la façon amusante dont tout le monde s’est réintroduit, Penelope et Lydia insultant le Dr Berkowitz, le bon vieux Alvarez nous rappelle à quel point ils appartiennent à nos écrans.

Comme d’habitude, le gars du recensement, Brian, a enseigné au public une chose ou deux, comme comment il n’a pas besoin de savoir si quelqu’un est citoyen. La partie recensement n’était pas seulement un moyen d’avoir Romano guest star ou d’être un nouveau départ pour les personnages. Cela a également ouvert les yeux de Penelope sur le fait qu’elle n’est pas à 100% à l’aise d’être seule et seule.

Isabella Gomez en Elena, Ray Romano en Brian et Justina Machado en Penelope en UN JOUR À LA FOIS | Nicole Wilder / POP TV

Elena et Syd abordent l’avenir de leur relation

En parlant de l’exact opposé de célibataire et seule, la relation d’Elena avec son autre Syd-nificant, Syd, va plutôt bien. Puisqu’ils sont tous les deux seniors au lycée (ou à peu près), le collège se profile. Comme toujours, Elena a des plans majeurs pour se rendre à Yale, et rien ne va la gêner. Afin de prendre une décision mûre, les deux veulent se séparer avant d’aller à l’université, pour ne pas être «une de ces personnes».

Syd est toujours un plaisir à avoir dans la série, et leur personnalité stupide mais plus réservée est un excellent équilibre avec la personnalité affirmée et dorky d’Elena. Bien qu’il s’agisse de romance pour adolescents typique, où les deux sont essentiellement attachés à la hanche, il y a plus de profondeur que cela. Même Alex finit par exhorter les deux à repenser leur plan de rupture. Pourquoi en ont-ils besoin quand ils s’aiment autant? Le plus de ce couple cette saison, mieux c’est.

Penelope continue de composer avec le fait d’être une mère célibataire

Todd Grinnell dans le rôle de Schneider et Justina Machado dans le rôle de Penelope dans UN JOUR À LA FOIS | Crédit photo: Nicole Wilder / POP TV

Comme indiqué ci-dessus, Penelope traite déjà beaucoup de cet épisode. Nous avons vu sa lutte avec le fait d’être une mère célibataire dans le passé. Depuis la saison 1, cela a été une partie très réelle de son personnage. Non seulement les mères célibataires éprouvent des difficultés financières et émotionnelles, mais il y a souvent une pression supplémentaire pour trouver «un homme de la maison». Maintenant, avec cette famille, cette notion peut s’arrêter juste à la porte. Quoi qu’il en soit, Penelope se débat. Sa nature indépendante et le fait qu’elle n’a pas vraiment besoin d’un homme se bat avec le fait qu’elle est seule et en veut un.

Au fil de l’épisode, il est clair que ce n’est pas seulement le recensement qui lui a rappelé qu’elle n’était pas mariée. Mais cela lui a rappelé qu’elle n’était pas avec Max. Il est vraiment à l’origine de ses problèmes romantiques, car elle ne veut pas d’un petit ami; elle veut Max.

Bien sûr, dès que Pénélope arrive à cette conclusion, il est trop tard; Max est hors du pays. Et l’épisode se termine avec sa conclusion que le fait d’être une mère célibataire n’est pas mal du tout. Ses enfants sont ce dont elle a besoin, et même si elle pourrait trouver quelqu’un à l’avenir, sa famille est tout simplement parfaite.

L’épisode avait tout ce à quoi nous sommes habitués d’un jour à la fois. L’écriture pleine d’esprit, les grands personnages et la façon dont tout le monde se joue si bien les uns des autres. Cela semblait trop court et il n’est pas clair si c’est à cause des publicités ajoutées ou simplement du désir d’en vouloir plus à la fois (comme aux jours Netflix). Mais il n’y a rien à redire. Un jour à la fois est définitivement entre de bonnes mains à Pop TV.