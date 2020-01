C’est un autre type d’enfer pour Sabrina dans ‘Chilling Adventures of Sabrina’ Partie 3, Épisode 7 – Récap

Spoilers à travers l’épisode 7 de Chilling Adventures of Sabrina à venir.

Si le dernier épisode a pris un peu de recul en ce qui concerne l’action et la narration, cet épisode a remonté la pente. Pas nécessairement pour compenser, en soi, mais cet épisode donne à tous les personnages un peu plus de travail et prend chaque groupe dans une petite quête. Sabrina et le clan essaient toujours de récupérer leurs pouvoirs pendant que Caliban respire dans son cou pour l’Ungaly Regalia. Sans oublier, les tantes de Sabrina sont fraîchement mortes et Lucifer est de retour. Allons-y.

Faustus Blackwood revient à l’Académie avec un plan meurtrier, «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Eric Milner / Netflix

“Papa est de retour”

Après la conversation que Lilith avait eue avec Blackwood la dernière fois, c’était un peu flou sur la façon dont elle allait empêcher Lucifer de la tuer une fois qu’il serait sorti de sa prison. Il s’avère que c’est la grossesse! Chilling Adventures of Sabrina aime jeter le bébé surprise à son public autant que Lucifer aime à se déshabiller.

En tout cas, Sabrina pourrait avoir une certaine concurrence en tant qu’héritière de Lucifer maintenant que Lilith porte son enfant grâce à Blackwood (même si c’est le sang de Lucifer). Satan est toujours prêt à tuer Lilith, mais pas avant sa naissance; un «sursis à exécution», comme il l’appelle.

En échange du petit garçon, Lilith a donné à Blackwood la marque de Cain, afin qu’il ne puisse pas être blessé. Cela aide quand il va faire équipe avec les Anciens pour trouver comment récupérer la créature du temps aquatique et tuer son ancien clan.

Zelda doit trier certaines réalisations

Sabrina essaie toujours d’aider son clan à récupérer leurs pouvoirs pour aider, espérons-le, Zelda et Hilda. Elle propose l’utilisation d’un sort de siphonnage pour produire de l’énergie que les sorcières de haie ne peuvent pas, en raison de l’âge. Pour acquérir une telle énergie féminine, Sabrina se rend dans son «clan» de pom-pom girls, utilise «un petit sort de persuasion» pour les amener à accepter, et elles se produisent à l’Académie. Il exploite suffisamment d’énergie, mais Blackwood vient anéantir la fête.

Pendant ce temps, Zelda est entre la vie et la mort dans le royaume du Nether avec Hilda. Edward est son guide spirituel et leur montre différents souvenirs de leur passé pour aider à reconstituer comment aider à l’avenir.

Lucifer se réveille de sa prison, «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Eric Milner / Netflix

Entre les trois souvenirs, ils visitent – l’un est lorsque Zelda était adolescente avec Faustus à l’Académie, un autre est lorsque Sabrina a été déposée chez eux, et le dernier est l’avenir lorsque Zelda meurt en tant que vieille femme – le symbole de la demi-lune continue à apparaître. C’est un gros problème pour Zelda, mais elle ne peut pas tout à fait comprendre ce que cela signifie jusqu’à la fin. Mais d’ici là, il est trop tard.

Les mortels combattent le bon combat

Le dernier épisode, Sabrina a passé beaucoup de temps à essayer d’aider ses amis mortels, mais grâce au fait que Harvey est la seule vierge de Carcosa à avoir les yeux rivés sur leur rituel, ils sont toujours en danger. Robin, que nous découvrons est un hobgobelin, peut courir vite et a des oreilles de lutin. Il partage ses vrais sentiments pour Theo, qui finit par laisser le pauvre Harvey comme la dernière vierge debout.

Robin leur parle des plans des Anciens. Il dit: “Toute chair échoue quand il fleurit”, se référant au dieu auquel ils sacrifient Harvey. Carcosa (le serpent païen) et Nagaina (le satyre) trouvent les humains et Nick, qui se présentent pour aider, et les choses se terminent horriblement pour eux aussi.

Sabrina a un choix difficile entre ses deux familles différentes

Et où était Sabrina à travers tout ça? Essayer de trouver le dernier élément de la régalie impie. Après que le clan ait récupéré ses pouvoirs grâce à l’énergie des pom-pom girls, Sabrina est obligée de les emmener à Pandemonium en enfer à cause de Blackwood. Cependant, elle doit choisir entre eux et le trône en enfer à cause de cela. Elle ne choisit pas de poursuivre le reste de cette quête pour son gain personnel; sinon, les choses empireraient pour tout le monde. Cependant, cela ne pique pas moins.

Zelda, Hilda et leur frère Edward Spellman recherchent de l’aide dans les souvenirs de Zelda, «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA» | Diyah Pera / Netflix

L’Unholy Regalia lui donnera le pouvoir infernal dont elle a besoin, même si elle trahit ses tantes. Avec ce pouvoir, elle pourrait écraser les Anciens; le Judas Challenge en effet. Pour trouver la dernière pièce – les 30 pièces d’argent de Judas -, elle doit trahir quelqu’un qu’elle aime avec un baiser. Bien sûr, elle ne peut pas se résoudre à embrasser Harvey, elle doit donc emprunter la voie difficile. Elle rend visite à Vlad l’Empaleur, qui est le premier vampire et aussi le fils de Judas. Parce que son sang est céleste, il le brûle. “Consentement, c’est vrai” bourgeon!

Y a-t-il un nouvel espoir?

En fin de compte, Agatha tue Dorcas, Prudence est obligée de tuer Agatha, puis Blackwood tue Prudence. C’est vraiment tragique et brise Ambrose. Zelda comprend ce que signifient les symboles de la demi-lune et se réveille du royaume du Nether. Cependant, l’espoir est tué immédiatement; une fois qu’elle se réveille, Blackwood est là pour l’assassiner. Encore.

Les Morningstars sont tombés; Sabrina a été trompée par Caliban et maintenant Lucifer, Lilith et elle sont en pierre. Les amis mortels de Sabrina sont morts à cause des Anciens. Harvey a été sacrifié et Caliban est roi.

C’est une fin sombre et sombre où plus de la moitié des acteurs sont morts avant la finale. Sabrina doit trouver un moyen de sortir de cette version de l’enfer, mais comment?