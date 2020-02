C’est un grand changement que la série a fait cette année

Maintenant que les fans ont rencontré l’équipage de Yacht à voile sous le pont de Parsifal III, ils ont probablement remarqué un grand changement dans le format de l’émission. Pour la première fois, les téléspectateurs font la connaissance d’une équipe qui travaillait déjà ensemble avant le début de la saison.

Sous le pont et sous le pont Les saisons méditerranéennes commencent avec la majorité de l’équipage étant des étrangers. Bien sûr, le capitaine et le ragoût en chef sont des constantes de l’émission, mais généralement les téléspectateurs (et le capitaine) rencontrent l’équipage pour la première fois au début de la saison. Mais cette fois, le capitaine Glenn Shephard, le premier lieutenant Paget Berry et le matelot de pont Ciara Duggan travaillaient déjà ensemble.

Ils ont travaillé ensemble pendant la morte-saison, préparant le bateau pour la prochaine saison, avec Duggan travaillant l’intérieur et Berry en charge du pont. Alors qu’ils saluent les nouveaux membres d’équipage, l’équipe précédente doit faire face aux commentaires de certains des nouveaux membres d’équipage sur l’état du bateau.

L’équipe existante était un peu nerveuse à propos du nouvel équipage

Duggan, Berry et Shephard se rencontrent pour discuter du nouvel équipage à bord. Lorsque Shephard partage qu’il a trouvé de bons membres d’équipage pour se joindre à l’équipe, Duggan plaisante: «Les meilleures personnes sont déjà à bord.»

Shephard dit que le déménagement sera un grand changement pour l’équipe. “Le bateau est encore un peu en désordre avec tout ce que nous avons fait, toute la préparation, mais maintenant nous sommes en mode charter”, dit-il à Duggan et Berry. C’est à ce moment-là que Shephard dit qu’il prévoit de déplacer Duggan dans l’équipe de deck, ce qui signifie qu’elle travaillera directement avec son petit ami. Duggan et Berry sortaient ensemble depuis un certain temps, donc cette décision devrait s’avérer intéressante.

Berry admet qu’il est nerveux à l’idée de travailler avec les nouveaux membres d’équipage. «Nous avions cette famille entre Glenn, moi et Ciara», explique Berry dans un confessionnal. “Alors oui, la nouvelle équipe qui monte à bord est bizarre.”

Ils ont fait des réparations et des mises à jour mais entendent parler du désarroi

Bien que Duggan et Berry mettent à jour le voilier, il a été laissé dans un désordre. Les coussins étaient entassés à l’intérieur et le ragoût en chef Jenna MacGillivray ne recule pas devant ses critiques. Elle et son équipe de ragoût s’inquiètent de pouvoir nettoyer le bateau à temps pour les invités. “Avant cette saison, nous avions beaucoup d’entretien à faire”, explique Duggan dans un confessionnal. “Donc le bateau n’est pas prêt pour l’affrètement et je ne vais pas prétendre qu’il est. Aimez-vous le nouveau teck? Nous l’avons fait. “

Pendant ce temps, un autre ancien membre d’équipage s’enroule. L’ingénieur en chef Byron Hissey a travaillé avec l’équipage dans le passé et finit par se retrouver avec Shephard. Shephard a déclaré à Showbiz Cheat Sheet que Hissey est un vieil ami et qu’il avait déjà travaillé sur ce yacht. «Il travaillait ici depuis un an et travaillait sur un navire jumeau appartenant à la même société.»

Hissey est aussi quelqu’un qui est l’un des rares mariés lors de l’émission. Le capitaine Lee Rosbach était le seul membre d’équipage actuel qui était marié, mais maintenant Hissey le rejoint. Hissey n’est pas seulement un mari mais aussi un père.

