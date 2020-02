C’est un «monde complètement différent», dit la source

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont abandonné leur vie royale et s’adaptent actuellement à un mode de vie plus normal. Ils sont finalement hors de vue après avoir finalisé leurs plans avec la reine Elizabeth et, selon une source, trouvant le changement de rythme très différent de ce à quoi ils étaient habitués.

Le prince Harry et Meghan Markle | Toby Melville – Piscine / .

Le prince Harry et Meghan ont pris un «recul» par rapport aux fonctions royales

En janvier, le prince Harry et Meghan ont laissé tomber une annonce énorme – un plan pour prendre un «recul» en tant que membres de la famille royale et poursuivre une vie loin de l’examen constant du public et des médias. La reine Elizabeth a convoqué une réunion pour hacher les détails et ils étaient libres de rompre avec la famille royale.

Le 19 février, de nouveaux détails sur leur sortie royale ont été dévoilés, et un porte-parole a indiqué que, le 1er avril, les Sussex n’auraient plus de bureau au palais de Buckingham.

“Le duc et la duchesse passeront leur temps dans les deux

Royaume-Uni et en Amérique du Nord », a déclaré leur porte-parole, selon

un rapport de People. «En plus de continuer à travailler en étroite collaboration avec leurs

patronages alors qu’ils élaborent un plan d’engagement au Royaume-Uni et dans le

Commonwealth tout au long de l’année, le duc et la duchesse ont également été

entreprendre des réunions dans le cadre de leurs travaux en cours pour établir un

organisation à but non lucratif. Les détails de cette nouvelle organisation seront partagés

Plus tard dans l’année.”

Le porte-parole a ajouté: «En général, les thèmes de leur

cause du travail lié restera inchangé, qui comprend le Commonwealth,

communauté, autonomisation des jeunes et santé mentale, collectivement. »

Les Sussex auront un examen de 12 mois “pour assurer la

arrangement fonctionne pour toutes les parties », selon leur porte-parole.

Le prince Harry et Meghan «s’adaptent» à leur nouvelle vie

Avec le stress et l’inquiétude derrière eux, le prince Harry et Meghan «s’adapteraient à la vie en Amérique du Nord» avec leur fils Archie, a déclaré une source à Us Weekly.

“Harry et Meghan ont échappé au chaos chez eux et sont

vraiment heureux », a déclaré l’initié. «Ils aiment vraiment le Canada; c’est un

monde complètement différent de ce à quoi ils sont habitués à Londres. “

Une partie de ce changement de rythme est d’avoir plus d’intimité et de liberté,

selon la source, qui a expliqué: “Les locaux ne les dérangent pas, et ils

avoir la liberté de faire ce qu’ils veulent. Meghan a enduré beaucoup de stress

Angleterre. Elle est contente d’être loin de tout ça. En ce moment, ils sont tout

faire installer Archie.

Ils n’ont aucun regret

La décision des Sussex était une décision qui n’a pas été prise à la légère et ils avancent joyeusement, avec une source partageant avec Us Weekly qu’Harry est «beaucoup plus heureux au Canada et se sent beaucoup plus détendu. Jusqu’à présent, il ne regrette pas [it]. “

De même, un ami proche de Meghan’s a déclaré que la duchesse n’avait “aucun regret” concernant leur décision de quitter la famille royale. “Meghan n’a aucun regret et le ciel est la limite. Dit-elle [she and Harry] l’impression qu’un poids énorme a été levé », a expliqué l’initié au Daily Mail.

La source a poursuivi: «Ils ont passé du temps de qualité

ensemble en famille. Meghan a cuisiné et fait des aliments pour bébés faits maison pour

Archie. “