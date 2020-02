Cet acteur de Chicago P.D. ramasse son badge pour «Briarpatch»

Il existe un certain nombre d’émissions de télévision populaires qui ont perdu des stars bien-aimées au fil des ans. Brian Geraghty en est un exemple – une star qui a connu la gloire dans le drame à succès Chicago P.D. et est rapidement devenu un favori des fans. Pendant plusieurs années, Geraghty a été l’un des personnages principaux de la série, et beaucoup ne pouvaient pas imaginer le monde de Chicago P.D. sans lui. Pourtant, les jours de Geraghty sur le spectacle étaient limités. Ces jours-ci, il est l’un des principaux acteurs d’un nouveau spectacle qui retient beaucoup l’attention.

Comment Brian Geraghty a-t-il commencé à jouer?

Brian Geraghty est né dans le New Jersey en 1975. Lorsqu’il était plus jeune, Geraghty a développé un intérêt pour le théâtre; au moment où il a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1993, il était prêt à s’engager dans une carrière dans le divertissement. Il a étudié le théâtre dans une école de théâtre locale avant de finalement déménager à New York puis à Los Angeles.

Jour 1 «La foi» c'est parti!

Sa carrière a vraiment décollé à la fin des années 90. Il a marqué des rôles dans plusieurs spectacles majeurs, dont Law & Order et The Sopranos. Au début des années 2000, Geraghty a partagé son temps entre la télévision et le cinéma. Quelques-uns de ses premiers rôles au cinéma incluent des apparitions dans Town Diary, Petty Crimes, Stateside, Cruel World, Jarhead, Conversations with Other Women, When a Stranger Calls et Bobby. À cette époque, Geraghty a commencé à se faire un nom, avec son intensité et sa polyvalence.

Combien de temps Brian Geraghty est-il apparu sur ‘Chicago P.D.’?

Mec son Noël @michaelgodere

Au milieu des années 2000, Brian Geraghty a décroché plusieurs rôles qui l’aideraient à définir sa carrière. À la télévision, son travail comprend des pièces dans True Blood et Boardwalk Empire ainsi que Ray Donovan. Cependant, c’est en 2014 qu’il prendra le rôle qui a été le plus populaire à ce jour. Geraghty a été interprété comme Sean Roman dans Chicago P.D., un drame procédural policier qui ne ressemblait à rien d’autre à la télévision.

Le personnage de Roman était un officier de police audacieux qui se heurtait fréquemment à des figures d’autorité mais avait toujours les meilleures intentions. En plus de ses fonctions d’officier de police, Roman dirigeait sa propre entreprise de sécurité privée. Roman aurait peut-être parfois été stressant pour ses collègues (et pour les téléspectateurs investis dans son destin), mais il n’était jamais ennuyeux. À la fin de la troisième saison, Roman est blessé dans l’exercice de ses fonctions. Ne se sentant pas à la hauteur de ses fonctions habituelles, il est transféré au département de police de San Diego.

Sur quelle nouvelle émission Brian Geraghty est-il?

Briarpatch. 6 février USA

Après que Geraghty a quitté Chicago P.D. en 2016, il a continué à apparaître à la télévision dans divers rôles, dont The Alienist. Cependant, les fans qui ont raté de le voir jouer un policier endurci sont ravis du nouveau rôle de Geraghty dans la toute nouvelle émission Briarpatch. L’émission, qui a été créée le 6 février, comprend également Rosario Dawson et Alan Cumming.

Selon un rapport sur la nouvelle émission, Geraghty incarne le capitaine Gene Colder, un «policier modèle» déterminé à résoudre une enquête sur un meurtre dans une petite ville. Bien qu’il soit difficile de prédire le déroulement d’une nouvelle émission de télévision, les fans adorent déjà Briarpatch et voient Geraghty reprendre sa forme d’officier de police.

