Cet acteur de Harry Potter pourrait-il s'emparer du rôle principal?

Maintenant que Disney + est officiellement en place et attire les abonnés

avec oldies, Étoile

Contenu Wars, et merveille

goodies, c'est juste une question d'attente

pour que les nouveaux spectacles de la plateforme tombent. Depuis l'été, on nous donne des aperçus

de ce qui va venir de Marvel Phase

4 séries télévisées gamme, et parmi les nouveaux arrivants est Moon Knight. Peu

est connu sur le casting et une date de sortie, mais le clavardage récent fixe un certain

Harry Potter acteur pour le rôle principal.

(L-R) Tom Felton, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Matthew Lewis de «Harry Potter» | Stephen Lovekin / .

Qui fait l'objet de la dernière rumeur?

Quelques noms ont été jetés sur le ring par les fans, mais le

celui qui sonne en ce moment est Daniel Radcliffe. C'est vrai, Harry Potter

On dit que lui-même serait en lice pour un héros Marvel. Celui-ci a commencé

il y a des mois, mais prend vraiment de l'ampleur en ligne et les rapports de CBR

et ScreenRant

dire qu'il est un concurrent.

S'il y a bien une chose que Radcliffe fait bien, c'est la fantaisie et

matériel surnaturel. Bien que ces nouvelles de casting ne soient qu'une rumeur, beaucoup donnent

un coup de pouce. Mais tout le monde ne pense pas que Radcliffe conviendrait

jouer Moon Knight, et son est l'un des nombreux noms jetés autour. Qui d'autre a

montez? Andrew Garfield, Sacha Baron Cohen et Zac Efron sont également dans la spéculation

mélanger.

Un peu d'histoire sur Moon Knight

Ce héros a été appelé unique par Kevin Feige lui-même,

ayant commencé comme un gars ordinaire nommé Marc Spector qui travaillait pour la CIA

puis transformé en mercenaire. Avant cela, il était boxeur et militaire avec

les compétences pour combattre et élaborer des stratégies. Spector est devenu un voyou à louer après

être laissé pour mort dans le désert égyptien à la suite d'une mission.

Ses super capacités, y compris la résurrection de soi et la force

de pleines lunes – ont été transmises par l'ancien dieu lunaire égyptien, Khonsu, mais

ils ont également provoqué son déséquilibre mental, ce qui a conduit à des moments de

dépression et aux prises avec de multiples personnalités. En ce qui concerne sa famille et

amis, il est le fils d'un rabbin juif et est un allié connu de Spider-Man et The

Défenseurs.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=uUHpDLQSoek (/ intégré)

"Moon Knight" est l'un des nombreux personnages de Disney + à rejoindre le MCU

Avec de nombreux héros de longs métrages de Marvel

série sur Disney +, il n'est pas hors de question pour ceux qui commencent

sur la plate-forme pour passer au grand écran. Lors d'un entretien avec le

Hollywood Reporter, Feige a confirmé que Moon Knight, She-Hulk et Mme

Marvel fera tous bouger les films Marvel après leurs débuts sur Disney +.

Il prévoit également de déplacer des personnages tels que Wolverine et

Deadpool dans le MCU, donc finalement, beaucoup de ces arcs d'histoire se recouperont. Comment

serait Radcliffe tarif comme le caractère violent, parfois dérangé avec dissociative

désordre? Personne ne peut en être sûr, et la date de sortie de Moon Knight n'a pas

n'a pas encore été révélé, il peut donc s'écouler un certain temps avant l'annonce officielle du casting

sont faits.

Pour sa part, Radcliffe a été maman des rumeurs, mais que

ne signifie pas qu'il n'aimerait pas l'idée de rejoindre un nouvel univers fantastique.