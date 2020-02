Cet acteur des «Blue Bloods» est méconnaissable dans «The Young and the Restless»

Tom Selleck a été enquêteur privé, capitaine de police et il était presque un éminent archéologue. On pourrait être pardonné de penser qu’il était dans le Titanic, pour deux raisons. Selleck ressemble un peu à Eric Braeden, qui a joué le rôle de John Jacob Astor dans le film, et Selleck a passé quelque temps dans l’émission de Braeden, The Young and the Restless.

De nombreux acteurs, tels que Mark Hamill et Julianne Moore, font leurs débuts sur les savons, et Selleck en est un autre. De nombreux savons de longue durée ont disparu ces dernières années, mais The Young and the Restless est toujours accroché là-bas – tout comme Selleck.

Le jeune et l’agité traîne

Tom Selleck en tant que Frank Reagan | Patrick Harbron / .

The Young and the Restless est en fait l’un des plus jeunes feuilletons, relativement parlant, bien qu’il soit diffusé depuis 47 ans, de nombreux autres programmes ont duré plus longtemps, y compris Guiding Light, qui a fait ses débuts en tant que drame radio avant diffusé à la télévision pendant 57 ans, de 1952 à 2009. Le plus long feuilleton de jour qui est toujours en production est General Hospital, qui est diffusé depuis 1963.

Cela dit, parmi les savons qui sont actuellement en production, The Young and the Restless, est le troisième plus long, avec le seul spectacle le battant étant Days of Our Lives. Selleck est apparu dans The Young and the Restless au début de sa carrière, de 1974 à 1975, incarnant un personnage nommé Jed Andrews.

Les détails de la partie de Selleck sont difficiles à trouver, mais le spectacle continue de bouger, probablement en partie à cause de sa musique à thème emblématique. Pour mémoire, Braeden est toujours sur la série, ayant joué Victor Newman depuis 1980.

Qu’est-ce que Tom Selleck a fait d’autre dans ses premières années

Tom Selleck est presque aussi célèbre pour le rôle qu’il n’a pas joué que les rôles qu’il a joués. À peu près au moment où Eric Braeden a fait son chemin sur The Young and the Restless, Selleck était fortement considéré pour le rôle d’Indiana Jones dans Raiders of the Lost Ark, mais il a transmis le rôle en raison de son engagement dans une émission de détective dont il était sur le point. pour commencer appelé Magnum PI. Comme il l’a dit, tout a fonctionné comme il se doit.

«Écoutez, j’ai passé un accord avec Magnum et c’était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis fier d’avoir respecté mon contrat, et certaines personnes ont dit: “Vous devez monter dans une voiture et entrer dans un mur de briques et vous blesser et sortir de Magnum et faire cela [Raiders]. “J’ai dit:” Je dois regarder ma mère et mon père dans les yeux, et nous ne faisons pas ça “, alors j’ai fait Magnum … ce n’est pas si mal, non?” il a dit à la série BUILD.

Selleck a travaillé régulièrement depuis lors, principalement à la télévision, bien que ses crédits de film notables incluent Three Men and a Baby et In & Out. Il a obtenu le rôle du commissaire du NYPD et patriarche de la famille Frank Reagan en 2010, donc Blue Bloods a été diffusé plus longtemps que l’émission qui a rendu Selleck célèbre, Magnum PI.

Quelle est la prochaine étape pour Frank Reagan / Tom Selleck?

Le personnage de Selleck a récemment traversé des épreuves intenses sur Blue Bloods. Dans un épisode récent, une veuve l’a blâmé pour le récent suicide de son mari au travail. Il a également enquêté sur une accusation de brutalité policière portée par un policier en civil.

Dans une interview avec Parade, Selleck a déclaré à propos de Blue Bloods: «Nous traitons les problèmes dans le sens où ce sont de vrais problèmes. Souvent, nous traitons de véritables problèmes de police qui, par coïncidence, au moment où cette émission se réunit – est planifiée, écrite, mise en scène et ensuite montée – elle fait la une des journaux. Mais si vous réalisez qu’il a fallu environ quatre mois pour y arriver, vous vous rendez compte que ce n’est pas notre objectif. Ce que nous essayons très fort de ne pas faire, c’est simplement de les arracher aux gros titres. »