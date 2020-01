Cet acteur «sous le pont» appelle Andy Cohen et le spectacle «Toxique»

Bien que Below Deck compte plus de 50 membres de la distribution, seule une poignée ont été invités à assister à la célébration du 100e épisode de Under Deck dans le Watch What Happens Live Clubhouse.

Bravo comprenait des acteurs de base comme le capitaine Lee Rosbach, le ragoût en chef Kate Chastain et le chef Ben Robinson. Rosbach est présent depuis sept saisons, Chastain apparaissant depuis six ans. Robinson est un acteur croisé qui dirige la cuisine à la fois sous le pont et sous le pont de la Méditerranée.

Bruno Duarte, Nico Scholly, Baker Manning | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Quelques acteurs ont également été arrachés de chaque saison. Le matelot de pont David Bradberry et les bosons Eddie Lucas, Nico Scholly et Kelley Johnson étaient des acteurs récurrents. Les ragoûts Kat Held et Amy Johnson sont également apparus plusieurs fois dans l’émission. De plus, le chef Adrian Martin et le ragoût Josiah Carter ont rejoint le groupe. Stew Jen Howell et matelot Connie Arias étaient sur place. En plus de quelques surprises, citons le ragoût Raquel «Rocky» Dakota et le matelot Trevor Walker.

Bien que les membres du casting savaient qu’il n’y avait aucun moyen que le Clubhouse puisse accueillir tout le monde, un ancien membre d’équipage semblait ennuyé de ne pas avoir été invité. Il a tweeté que la série et le producteur Andy Cohen étaient «toxiques».

Ce membre d’équipage dit qu’il n’a pas été invité à la célébration

Le matelot de pont Bruno Duarte de la saison 5 a partagé que non seulement il n’était pas invité au Clubhouse, mais il pense que Cohen est toxique. «Pour tous les commentaires – @BravoTV ne m’a pas invité ou ne m’a rien dit sur le 100e épisode de @BelowDeck sur @BravoWWHL car @Andy est toxique et il ne m’aime pas, bien sa mutuelle bien sûr, mais je ne fais pas semblant, je suis content Je ne le connais pas personnellement. A bientôt aux USA. ”

Un fan était d’accord sur Cohen mais Duarte a reformulé son affirmation. “Eh bien, je ne sais pas pour lui mais je connais quelques personnes assises là-bas à coup sûr”, a répondu Duarte. «C’est triste qu’ils puissent passer du temps avec des professionnels qui s’appellent eux-mêmes et juger les autres (en utilisant) les autres pour leur propre plaisir pendant plus de temps à la télévision. Triste et toxique. “

Cohen a vu le message et a répondu. “J’aurais adoré vous avoir. Je n’avais rien à voir avec qui était invité et je t’aime bien. Désolé que tu ressens ça pour moi. “

Un autre membre d’équipage qui n’était pas au Clubhouse était le ragoût en chef original Adrienne Gang. Gang n’avait rien de négatif à dire mais a observé comment elle est apparue dans le cadre de la conversation pendant l’épisode. “Je suppose que je n’ai pas besoin d’être là en personne pour participer à la célébration du 100e épisode de #BelowDeck …”, a-t-elle tweeté. Gang a également retweeté l’appel à questions de la WWHL sur Twitter.

Duarte a critiqué le spectacle depuis son départ

Duarte semblait avoir un temps assez sans drame dans la série. Il était impatient d’apprendre sur le pont, et il a aidé le chef Matt Burns dans la cuisine. Mais il était peut-être un peu trop zélé avec ses suggestions sur la façon de gérer l’intérieur. Après le tournage, Chastain et lui ont fait la guerre sur les réseaux sociaux.

Il a vu la saison 6 et a vu comment le ragoût Caroline Bedol a été harcelé verbalement derrière une porte fermée. Bien qu’il ait été abordé lors de la réunion, Duarte pensait que le casting aurait dû faire une plongée plus profonde. «La réunion de #BelowDeck était une blague… autant d’excuses pour ce qui est si évident. Je n’ai pas de mots. Heureux pour @Andy d’avoir appelé les mauvaises choses. Impressionnant de regarder tout le monde se couvrir les culs. L’intimidation est la période de l’intimidation », a-t-il tweeté.

Duarte est allé plus loin dans le fil en exprimant de sérieuses préoccupations au sujet de l’intimidation au travail. «Comme je l’ai dit, quels que soient les problèmes qui se produisent entre eux, c’est un lieu de travail et l’intimidation d’un membre d’équipage instable n’est pas juste. Comme je l’ai déjà dit, j’ai vu un équipage sur Cruises se suicider à cause de ce genre d’attitude. Ce n’est pas juste.”