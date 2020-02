Cet alun de Grey’s Anatomy est l’une des actrices les plus détestées de tous les temps

Le casting de Grey’s Anatomy a évolué à grande échelle au cours des 16 dernières années, beaucoup étant radiés de manière controversée. Alors que Meredith Gray d’Ellen Pompeo et quelques autres membres de la distribution sont restés, personne n’oubliera jamais la débâcle créée par Katherine Heigl.

La plupart des fans se souviennent quand elle a été retirée de la série en raison de ses propres commentaires passionnés. Une partie de cela est encore remplie de débats sur qui avait vraiment raison à propos de l’émission.

Depuis ces jours, Heigl a eu quelques problèmes pour garder sa carrière cinématographique et télévisuelle cohérente. Alors qu’elle travaille toujours, elle a perdu une partie de la popularité qu’elle avait autrefois, peut-être pour diverses raisons.

Selon certaines sources, c’est principalement en raison de problèmes qu’elle expose en coulisses de sa carrière.

Katherine Heigl a été licenciée de ‘Grey’s Anatomy’

Ses problèmes avec Grey’s Anatomy et Shonda Rhimes ont commencé quand Heigl a commencé à se plaindre de la qualité de son rôle de Dre Izzie Stevens. Elle a affirmé que les scénaristes faisaient faire à son personnage des choses qu’elle ne pensait pas qu’Izzie ferait.

Peut-être qu’elle avait à moitié raison sur la base de certaines des idioties idiotes que le personnage avait. Cependant, le point décisif final était quand Heigl a retiré son nom de la controverse pour un Emmy en 2008. Cela a dérangé les écrivains et Rhimes elle-même car ils pensaient que Heigl manquait de respect à la distribution et à l’équipe.

Comme beaucoup le savent maintenant, lorsque Rhimes ne voit pas d’égal à égal avec un acteur, elle les écrit généralement de manière moins que glamour. Heigl a été libéré de l’émission et le Dr Izzie Stevens n’a jamais été revu après la sixième saison.

Des rumeurs continuent d’apparaître. Heigl réapparaîtra si Grey’s Anatomy se termine. Ne comptez pas là-dessus car il y aurait beaucoup de problèmes que les gens de l’industrie du cinéma / télévision ont encore avec elle en tant qu’actrice et personne.

Est-ce que les gens n’aiment pas vraiment Katherine Heigl?

Katherine Heigl | Rich Fury / .

Il appartient au lecteur de décider si vous pouvez considérer certaines sources en ligne comme légitimes ou non. Une source sud-africaine appelée News24 a publié un article en 2014 détaillant dix raisons pour lesquelles Heigl était l’un des plus détestés du monde du divertissement.

La liste des dix premiers était longue avec une myriade de détails sur son soi-disant fait des choses presque insupportables sur l’ensemble des émissions et des films. On dit qu’elle a une longue expérience en matière de questionnement des scripts et de sa garde-robe, sans exiger de chèques de paie plus importants que ses collègues acteurs.

Ensuite, ils mentionnent sa maman qui est aussi son manager. De tous les rapports, sa mère est trop protectrice et vindicative, la faisant ressembler à une mère de scène clichée. On dit que les deux ont la bouche potty tout en disant des choses négatives sur leurs collègues derrière le dos.

Que tout cela puisse être corroboré sans preuves est une autre chose. En ce qui concerne les femmes travaillant dans l’industrie, les forcer à faire certaines choses signifie devoir parler et parfois être considérées comme une diva quand elles se protègent.

Katherine Heigl a probablement ses bons et ses mauvais côtés

Une chose est revenue dans le top 10 ci-dessus quand Heigl a décrié le sexisme dans le film Knocked Up en 2008. C’était son premier rôle majeur dans le film, mais elle n’avait pas peur de parler de quelque chose qui pourrait être vrai.

Pour certains, cela a été considéré comme déloyal envers les acteurs et l’équipe, ce qui a son propre argument. Heigl a sans aucun doute senti qu’elle devait parfois être de cette façon pour aller de l’avant et survivre dans une industrie difficile.

Pourtant, il y a toujours un juste milieu sur la façon de s’y prendre afin qu’il ne soit pas mal interprété comme étant une diva. Au moins, le mouvement #MeToo a permis à d’autres actrices de parler de choses qu’elles ne devraient pas avoir à supporter sur un plateau de production.

Dans le cas de Heigl, elle a encore assez de soutien pour continuer à travailler, car elle a bientôt une série Web appelée Firefly Lane, qui n’inclut pas de terminer une course sur Suits. Autant Heigl pourrait être détesté par certains, il y aura toujours une autre moitié qui sera d’accord avec ses opinions.