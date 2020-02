Cet indice majeur aide à restreindre le rôle crapuleux de Christian Bale

Christian Bale pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel dans le prochain Thor: Love and Thunder. Le mois dernier, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles la star de The Dark Knight allait jouer un personnage dans la prochaine sortie solo de Chris Hemsworth, aux côtés de Tessa Thompson et Natalie Portman. Marvel n’a pas confirmé les rapports, mais de nouveaux indices suggèrent que Bale pourrait jouer le méchant dans le film.

Christian Bale va-t-il rejoindre ‘Thor: Love and Thunder’ | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Marvel annonce ‘Thor: Love and Thunder’

Au cours de l’été, Marvel a publié une multitude de titres pour la phase 4 du MCU. Parmi les projets qui devraient sortir en salles au cours des deux prochaines années, le studio a révélé que Hemsworth obtiendra un autre film autonome en tant que Thor.

Marvel a également confirmé que Portman reviendrait à la reprise

son rôle de Jane Foster. Portman devrait devenir le prochain Thor du

film, bien que le studio n’ait pas révélé exactement comment cela va se passer.

En fait, Marvel a été très discret sur l’intrigue publiée

détails pour Love and Thunder. Mais avec le film qui devrait ouvrir dans

cinémas en 2021, le tournage devrait commencer dans quelques mois. Une fois la production

commence, nous devrions en savoir plus.

En attendant le mot officiel, les fans sont convaincus que Bale

sera présenté dans Thor: Love and Thunder et jouera

un méchant qui va courir Thor pour son argent.

Est-ce que Bale joue un méchant dans «Thor: Love and Thunder»?

Selon nous

Got This Covered, des sources internes affirment que Bale jouera un

“Méchant intergalactique” dans le film qui est caractérisé comme étant

“D’un autre monde.”

Les fans espéraient à l’origine que l’acteur britannique apparaîtrait

comme Beta Ray Bill dans le film, mais le personnage ne correspond pas au projet de loi en tant que

scélérat.

Il y a aussi eu des spéculations que Bale apparaîtra comme Dario

Agger, un antagoniste dans le scénario de Mighty Thor tiré des bandes dessinées. le

le seul problème avec cette théorie est que Agger est de la Terre. Bien sûr, il peut se métamorphoser

dans un minotaure, mais ce n’est certainement pas un être intergalactique.

Il existe une théorie qui correspond aux informations de l’initié. Certains Thor

les fans ont spéculé que Bale a été exploité pour jouer le rôle de Gorr le Dieu

Boucher. Dans les bandes dessinées, Gorr fait la chasse aux dieux à travers le

univers, et Thor est l’une de ses plus grandes cibles.

Nous ne pouvons pas dire avec certitude si Bale jouera Gorr, mais cela ressemble définitivement à quelque chose qui pourrait rendre Thor: Love and Thunder intéressant.

Qui est Gorr the God Butcher?

Gorr the God Butcher est directement lié à Thor dans les bandes dessinées.

Le méchant a été élevé sur une planète sans nom et a appris à mettre tout

de sa confiance dans les dieux. Mais après que ses dieux n’ont pas répondu à ses prières, Gorr

leur tourna le dos et jura de tous les tuer.

Le personnage n’a été mentionné à aucun moment dans le MCU, donc

la porte est définitivement ouverte pour que Bale l’engage.

Voir beaucoup de gens suggérant que Christian Bale jouera Gorr the Butcher dans ‘THOR: Love and Thunder’

Parlez-moi de Gorr the Butcher, fans de bandes dessinées. Je suis intrigué. Dois-je être excité? pic.twitter.com/fRxbm0jTe9

– Robbie Fox (@RobbieBarstool) 4 février 2020

Certains fans ont même créé un art qui montre à quoi Bale pourrait ressembler en tant que Gorr le dieu boucher. Nous devons admettre que Bale serait certainement un bon ajout à la phase 4 du MCU.

Marvel, bien sûr, a gardé le silence sur le casting de Bale, mais les fans

sont évidemment excités par les rumeurs.

Bale va-t-il rejoindre le MCU?

La réalisatrice Taika Waititi devrait commencer le tournage de Thor: Love and Thunder cet été. Cela signifie que le casting pour le projet est en bonne voie et il est possible que Bale se soit déjà engagé dans le projet.

Si Bale rejoint le MCU, ce sera sa première apparition dans un

film de super-héros depuis The Dark Knight Rises en 2012.

Jusqu’à ce que nous apprenions plus, Bale est récemment apparu dans la critique

film acclamé, Ford v Ferrari, qui a fait plus de 200 $ à la boîte

Bureau.

L’acteur a remporté un Oscar pour son rôle dans The Fighter. Il était

également nominé pour son rôle dans American Hustle, Vice et The

Big Short et serait un grand atout pour le studio.

Thor: Love and Thunder devrait ouvrir en salles le

5 novembre 2021.