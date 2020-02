Cette actrice a joué des adolescents depuis les années 90 et elle est la sœur de Beyonce

Il y a beaucoup de choses sur Bianca Lawson que les fans ne connaissent peut-être pas. Pour commencer, l’actrice expérimentée fait partie de la famille de Beyonce.

Lawson et Beyonce sont devenus demi-sœurs lorsque le père de Lawson a officiellement épousé la mère de Beyonce.

L’aspect le plus impressionnant de la vie de Lawson est sa capacité à jouer avec succès le rôle des adolescents au cours des deux dernières décennies. Il est difficile de croire que l’actrice a en fait 40 ans. Jetez un œil à certains de ses rôles les plus mémorables.

«Sauvés par la cloche: la nouvelle classe»

En 1993, Lawson a commencé à jouer dans l’émission de comédie Saved by the Bell: The New Class. Ce spin-off a suivi les histoires du prochain groupe d’élèves à prendre dans les couloirs de l’école secondaire Bayside.

Lawson a été choisi comme Megan Jones. Le personnage joué par Lawson est connu pour son intelligence et son ambition. Ironiquement, le père de Lawson, Richard Lawson, a joué le personnage du juge Jones lui permettant de jouer le rôle de papa sur et hors écran.

«Soeur, soeur»

Lawson est encore relativement jeune en 1995 lorsqu’elle apparaît dans la série à succès Sister, Sister. Son personnage, Rhonda Coley, était connu pour sa beauté et ses manières méchantes.

Lawson admet qu’il y avait quelque chose de vraiment «délicieux» à jouer ce personnage particulier. À peu près au même moment où Lawson tournait pour Sister, Sister, elle est apparue dans des émissions telles que The Parent ‘Hood et In the House.

‘Buffy contre les vampires’

Lawson a joué un rôle bref mais inoubliable dans Buffy the Vampire Slayer. Vers la fin de la saison 2, les téléspectateurs ont découvert Kendra Young, le personnage de Lawson.

Lawson a pris le parti d’un Slayer qui est arrivé à Sunnydale de la Jamaïque. Ce personnage particulier a obligé Lawson à adopter un accent et quelques mouvements de tueur, littéralement. Lawson a partagé que l’apprentissage des mouvements de kickboxing et de chorégraphie était l’un de ses souvenirs préférés de travailler sur le spectacle.

«Dawson’s Creek»

La saison 3 de Dawson’s Creek a été créée en 1999, et avec elle est venue l’introduction du dernier personnage de Lawson. Lawson a obtenu un autre rôle d’adolescent.

Dans cette émission, Lawson a été choisi comme Nikki Green. Son personnage est montré en lien avec l’acteur principal sur des sujets comme le cinéma et les parents divorcés. À l’heure actuelle, Lawson elle-même n’est officiellement plus une adolescente.

Lawson a récemment révélé que pendant le tournage de Dawson’s Creek, elle jouait et tournait également le film Save the Last Dance. Parlez de détermination.

‘La vie secrète d’un adolescent américain’

Après son passage à Dawson Creek, Lawson a été choisie pour d’innombrables rôles dans des émissions de télévision et des films. Son prochain grand concert viendra en 2008 dans l’émission ABC Family The Secret Life of the American Teenager.

Les fans se souviennent probablement de Lawson comme de la grande sœur de Duncan, Shawna. Il est difficile de croire que Lawson avait presque 30 ans lorsque la première saison a été diffusée.

«The Vampire Diaries»

Lawson est également apparu dans l’émission primée The Vampire Diaries. Lawson est dépeint comme Emily Bennett, une sorcière avec une histoire riche à Mystic Falls. Les fans du spectacle surnaturel pourraient voir des flashbacks importants qui comprenaient le personnage de Lawson.

Jouer une fille morte peut être délicat au fil des saisons ou des années, mais heureusement, Lawson n’a jamais eu à se soucier de ne pas regarder le rôle car elle ne vieillit jamais.

‘Jolies petites menteuses’

L’un des rôles les plus mémorables de Lawson était celui qu’elle a joué pour la série à succès Pretty Little Liars. Le personnage de Lawson, Maya Anne St. Germain, s’intègre parfaitement dans la ville effrayante et mystérieuse de Rosewood.

Les téléspectateurs se souviennent probablement de la relation de Maya et Emily dans l’émission, et c’est ce qui ressort également pour Lawson. Elle a admis qu’il pouvait sembler un peu étrange de jouer un personnage qui avait moins de la moitié de son âge, mais finalement, son amour pour le personnage et le scénario en valait la peine.

Plus récemment, Lawson a joué le rôle de Darla sur Queen Sugar.

Lawson a actuellement 40 ans et est toujours en mesure de jouer avec succès des rôles beaucoup plus jeunes que son âge réel! Avec toutes ses expériences d’acteur et ses opportunités, il n’est pas étonnant qu’elle soit si connue pour jouer des adolescents. Il ne semble pas qu’elle envisage d’arrêter de sitôt.