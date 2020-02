Cette actrice ‘A Quiet Place’ pourrait être la prochaine star à rejoindre le MCU

Emily Blunt joue, danse et chante. Être une triple menace en elle-même fait d’elle un super-héros aux yeux des fans. Maintenant, cependant, il est question qu’elle pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel.

Blunt est déjà fermement installé dans le monde merveilleux de Disney, ayant non seulement joué Mary Poppins mais apparaissant dans la prochaine croisière dans la jungle. Alors maintenant qu’elle a déjà travaillé du côté Disney, elle va travailler avec le côté Marvel, non? En ce moment, c’est peut-être au mieux.

Comment Emily Blunt a payé sa cotisation

Blunt, 36 ans, a commencé à agir professionnellement au début des années 2000, avec l’un de ses premiers crédits notables étant le film My Summer of Love, sur deux femmes de différentes classes sociales dans une relation lesbienne.

Sa percée dans le grand public est venue via The Devil Wears Prada, où elle a joué avec Anne Hathaway et Meryl Streep, jouant le rôle de secrétaire à la langue âpre de Streep. Ce rôle lui a valu des nominations aux BAFTA et aux Golden Globe.

À partir de là, les performances acclamées se multiplient, y compris des indies comme le sous-estimé Sunshine Cleaning avec Amy Adams, la comédie The Five Year Engagement face à Jason Segel et Alison Brie.

Elle a commencé une course particulièrement forte avec The Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, la comédie musicale Into the Woods et le drame Sicario, où elle a obtenu de bonnes critiques en tant qu’agent du FBI contre les trafiquants de drogue.

Voici à quel point Blunt est appréciée de ses pairs – elle a obtenu son premier Screen Actors Guild Award pour avoir joué le rôle principal dans le thriller The Girl on the Train, qui a eu des critiques moyennes dans l’ensemble bien que Blunt lui ait apporté un jeu A.

Sa deuxième nomination est venue pour Mary Poppins Returns, et elle a gagné pour A Quiet Place, le thriller de science-fiction écrit et réalisé par son mari, John Krasinski.

Que pourrait faire Emily Blunt pour Marvel?

Selon un site de fans appelé Murphy’s Multiverse, Blunt a rencontré Marvel à propos de la vedette dans l’un de leurs films. Le site ne traite cela que comme une rumeur, sans aucune information sur le rôle ou le film. Les fans de Reddit voulaient qu’elle et Krasinski jouent Sue Storm et Mr. Fantastic dans la version MCU des Fantastic Four.

Murphy’s Multiverse dit: «C’est tout. C’est tout ce que j’ai entendu. Je ne sais pas si elle a signé ou transmis un autre rôle dans Marvel Studios. Je ne sais même pas quel était le rôle dont ils ont discuté. Cependant, avec la nouvelle description du personnage (que beaucoup d’entre nous supposons que Clea) est maintenant disponible, le moment était venu de mentionner la réunion. “

Clea fait référence à une sorcière qui pourrait apparaître dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie. Ce film vient de signer un nouveau réalisateur, Sam Raimi, qui a réalisé les trois films de Spider-Man avec Tobey Maguire. En fait, Blunt avait presque un autre rôle Marvel très connu: Black Widow.

Selon Wikipédia, elle avait été le premier choix du réalisateur d’Iron Man 2 Jon Favreau, mais elle a dû décliner le rôle en raison de conflits d’horaire, avec, entre autres, Gulliver’s Travels, qui n’est pas une tache lumineuse sur le curriculum vitae de nombreuses personnes.

Quelle est la prochaine étape pour Emily Blunt?

Blunt a une année 2020 chargée. Elle jouera dans A Quiet Place Part II, encore une fois réalisé par Krasinski, ce film étant à la fois une préquelle et une suite. Nous voyons l’invasion des extraterrestres sensibles au bruit qui a commencé tous ces problèmes en premier lieu, et le film traite également des conséquences des événements du premier film. Sa date de sortie est le 20 mars.

Jungle Cruise, prévue pour le 24 juillet, est la dernière tentative de Disney pour transformer l’un de ses manèges emblématiques en film. Le concept peut sembler douteux, mais là encore, les gens pensaient que transformer Pirates des Caraïbes en un tour semblait stupide, et regardez ce qui s’est passé là-bas. La présence de Blunt à elle seule promet au moins quelques moments intéressants, tout comme son co-vedette, Dwayne Johnson.