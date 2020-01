Cette actrice a refusé d’organiser une réunion spéciale en raison de “ l’intégrité et de l’estime de soi ”

L’un des moments les plus populaires et les plus attendus d’une saison Love & Hip Hop est la réunion spéciale. Une actrice, qui vient de décrocher un rôle de co-animateur dans un talk-show, a révélé qu’elle avait récemment proposé un accord pour animer l’un des spéciaux de la réunion et l’a refusé.

Kenan Thompson, Chrissy Teigen, Amanda Seales, Yvette Nicole Brown et Jeff Foxworthy arrivent à la première de “Bring The Funny” de NBC en 2019 | Amanda Edwards / WireImage

Amanda Seales est une nouvelle animatrice de ‘The Real’

Seales, qui joue actuellement sur HBO’s Insecure, a rejoint The Real en tant que co-hôte à plein temps. Cela vient après qu’elle ait co-organisé l’émission pour plusieurs épisodes.

“Amanda est un excellent ajout à notre équipe primée au Real”, a déclaré Donna Redier Linsk, vice-présidente exécutive et directrice générale, Télépictures à l’époque. «Sa voix unique à la table ajoutera de nouvelles dimensions à la conversation et, avec le soutien continu de nos partenaires chez Fox, garantira un brillant avenir pour les années à venir.»

Seales a ajouté: «J’ai hâte de rejoindre ces quatre femmes fabuleuses dans des conversations passionnantes et intellectuelles qui feront rire, apprendre et vivre leur meilleure vie!»

Elle a rejoint les co-animateurs actuels Loni Love, Tamera Mowry-Housley, Adrienne Bailon-Houghton et Jeannie Mai.

Seales dit qu’elle a refusé d’organiser une réunion spéciale «Love & Hip Hop»

L’actrice et animatrice a évoqué Love & Hip Hop dans un segment discutant de la différence entre «fierté» et «estime de soi».

Seales a déclaré: «Je n’ai certainement pas fait de travail, pas à cause de la fierté. J’ai été cassé comme une blague à un moment donné, et ils m’avaient demandé d’accueillir la réunion Love & Hip Hop. Je ne soutiens simplement pas les comportements qui sont promus dans cette émission. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Et quand je vous dis que j’étais fauché … j’étais fauché. “

Elle a poursuivi: «Je ne pouvais vraiment pas le faire. Il ne s’agissait pas de fierté. Il s’agissait de mon intégrité et de mon estime de soi. »

Seales n’a pas précisé quelle série en particulier de la franchise on lui a demandé d’héberger. Nina Parker a accueilli la plupart des spectacles de retrouvailles Love & Hip Hop.

Les nouvelles saisons de Love & Hip Hop: New York et Love & Hip Hop: Miami sont actuellement diffusées.