Cette ancienne co-animatrice de «The View» dit qu’elle a été invitée à «agir républicaine»

Les fans d’ABC The View se demandent qui remplacera le siège laissé vacant par la co-animatrice Abby Huntsman. Avec son récent départ, les téléspectateurs attendent un panéliste avec les mêmes tendances politiques conservatrices que Huntsman afin de niveler le terrain de jeu libéral et de soutenir la républicaine franc-parler Meghan McCain.

Cette ancienne co-animatrice a révélé que l’émission s’efforçait de représenter une «vision» équilibrée sur des sujets sociaux et politiques, au point où la créatrice de The View, Barbara Walters, lui a demandé de prendre une certaine personnalité politique.

«The View’s» Whoopi Goldberg, Jenny McCarthy, Sherri Shepherd et Sunny Hostin | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Rejoindre ‘The View’

L’actrice et star de télé-réalité Jenny McCarthy a une variété de crédits à son nom, y compris le mannequin Playboy, l’actrice de télévision et de cinéma et une série d’émissions de radio et de télévision. Actuellement à la table des juges de The Masked Singer de Fox Network, McCarthy apprécie le succès de la série ainsi que son mariage avec le chanteur / acteur Donny Wahlberg, qu’elle a épousé en 2014.

McCarthy a été considérée pour The View en 2013. Voulant s’étirer professionnellement dans un lieu plus sérieux, elle a décidé d’essayer pour le talk-show de jour. «Je me souviens avoir pensé:« Je veux faire quelque chose qui a un peu plus de classe. Et déploie un peu mes ailes », a-t-elle déclaré, selon Vulture. “Je me suis dit:” C’est là que je vais aller. “”

Après avoir été invité par le producteur exécutif Bill Geddie à auditionner pour la saison 17, McCarthy est devenu le favori. «J’ai continué et ça s’est très bien passé, et j’ai recommencé», a déclaré McCarthy. “Ils ont dit:” Vous êtes en tête de liste pour être co-hôte. “”

Malgré une offre pour son propre talk-show avec CBS et une concurrence substantielle d’autres candidats, y compris Brooke Shields et Ali Wentworth, McCarthy s’est vu offrir le siège à la table et elle a accepté.

“Jenny nous apporte de l’intelligence ainsi que de la chaleur et de l’humour”, a déclaré Walters en 2013 avant que McCarthy rejoigne la série, selon USA Today. «Elle peut être sérieuse et scandaleuse. Elle s’est connectée avec notre public et offre un nouveau point de vue. Jenny sera un excellent ajout à l’émission alors que nous inaugurons un nouveau chapitre passionnant pour The View. »

Position politique

Apportant une ambiance branchée et humoristique au spectacle, McCarthy correspondait parfaitement au plan du programme de présenter un ton plus léger. Laissant tomber les co-animateurs Joy Behar et Elisabeth Hasselbeck, les producteurs de The View cherchaient à prendre une nouvelle direction avec la saison 17.

«Comment Bill [Geddie] me l’a vendu, c’est qu’ils ont en fait abandonné Joy et Elisabeth parce qu’ils voulaient se débarrasser de la politique », a déclaré McCarthy. «C’était polarisant. C’est le mot qu’il a continué à utiliser: c’était très polarisant pour le public. Nous voulons de la culture pop, irrévérencieuse, amusante, impertinente… J’ai coché toutes ces cases pour lui. »

Pourtant, une fois qu’elle a commencé le spectacle, McCarthy semblait recevoir des signaux mitigés. “Au début, ils m’ont fait devenir la fille de la culture pop parce qu’ils voulaient la changer”, a déclaré McCarthy à l’animateur de Watch What Happens Live Andy Cohen en décembre 2018. “Et puis Barbara ne savait pas qui était la culture pop- sage.”

McCarthy a poursuivi en révélant qu’elle avait bientôt reçu une étrange demande pour décrire une certaine position politique. “Et puis ils sont venus dans mon vestiaire et ont dit:” Pouvez-vous simplement agir républicain pour que nous ayons un autre point de vue? “”, Se souvient la star de télé-réalité. “Et j’ai dit:” Comment est-ce que j’agis républicain? “”

Crier aux conservateurs actuels

La co-animatrice de Masked Singer a rendu public des histoires sur Walters à son époque, révélant à quel point la légendaire journaliste pouvait être exigeante en tant que patron.

«Vous connaissez le film Mommie Dearest? Je me souviens quand j’étais enfant, je regardais ce film et je disais: “Sainte vache!” “, A déclaré McCarthy dans l’interview de Vulture. “Je n’avais jamais vu une femme crier comme ça avant de travailler avec Barbara Walters.”

Lors de son entretien avec Cohen en 2018, McCarthy a salué la façon dont McCain tient son rang dans le talk-show de jour en tant que républicain résident. “Je l’aime sur The View”, a déclaré McCarthy. “Ils avaient besoin d’un point de vue opposé – pour être The View, vous avez besoin de différents côtés.”