Cette chanson réconfortante signifie plus pour Taylor Swift aujourd’hui que lorsqu’elle l’a écrite pour la première fois

Ce n’est pas un secret que Taylor Swift écrit beaucoup de chansons sur sa vie. Elle est devenue célèbre dans les années 2000 en tant que jeune fille qui chantait des chansons sur ses coups de cœur et ses expériences d’adolescente. Bien sûr, de nombreuses chansons que Swift a écrites ont du sens pour elle. Cependant, il y a une chanson particulière qui pourrait être extrêmement spéciale pour Swift en ce moment en raison de ce qu’elle traverse actuellement.

La chanson de Taylor Swift «The Best Day» a été écrite à propos de sa mère

La chanson de Swift, «The Best Day», est sortie dans le cadre de son deuxième album en 2008. Elle a été écrite à propos de sa mère, Andrea, et des souvenirs de Swift de leur relation en grandissant.

«‘ The Best Day ’est une chanson que j’ai écrite sans en parler à ma mère», a expliqué Swift. «Je l’ai écrit en été et je l’ai aussi enregistré en secret. J’ai eu cette idée que je voulais le jouer pour elle pour Noël. Donc, quand j’ai eu le morceau, j’ai synchronisé toutes ces vidéos personnelles quand j’étais petit pour accompagner la chanson comme un clip, et je l’ai jouée pour elle la veille de Noël et elle pleurait les yeux. »

La mère de Taylor Swift a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau

En 2015, Swift a partagé avec des fans que sa mère avait reçu un diagnostic de cancer après avoir subi un dépistage. Elle a décidé de garder beaucoup de détails confidentiels, mais il a été révélé plus tard que le diagnostic était un cancer du sein.

Récemment, Swift a de nouveau évoqué l’état de sa mère pour révéler que, alors qu’Andrea subissait une chimiothérapie pour un cancer du sein, les médecins ont découvert qu’elle avait une tumeur au cerveau.

«Les symptômes de ce qu’une personne subit lorsqu’elle a une tumeur au cerveau n’ont rien à voir avec ce que nous avons déjà vécu avec son cancer auparavant», a déclaré Swift à Variety. “Donc, ça a été vraiment une période très difficile pour nous en tant que famille.”

C’est également l’une des raisons pour lesquelles Swift a décidé de se produire dans des festivals pour promouvoir son nouvel album, Lover, au lieu de faire une tournée du stade comme elle le ferait normalement. Étant donné que la famille de Swift a encore du mal à comprendre ce qui se passe avec le traitement contre le cancer d’Andrea, Swift ne veut pas s’engager à faire une énorme tournée.

Elle a partagé avec Variety: «J’ai l’impression que je n’ai pas fait de festivals, vraiment, depuis le début de ma carrière – ils sont amusants et rassemblent les gens d’une manière vraiment cool. Mais je voulais aussi pouvoir travailler autant que je peux en ce moment, avec tout ce qui se passe à la maison. Et je voulais trouver un moyen de faire ces deux choses. »

Taylor Swift a une relation très spéciale avec sa mère

Il est clair que Swift a un lien étroit avec sa mère. Après tout, sa mère est l’un de ses plus grands supporters depuis le premier jour. Le père d’Andrea et de Swift a joué un rôle très important dans le succès de Swift. Ils ont déménagé à Nashville, dans le Tennessee, pour donner à leur fille l’occasion, et ils lui ont également permis de prendre de nombreuses leçons de guitare et d’écriture de chansons. De plus, Andrea a fait beaucoup de travail de marketing dès le début pour aider Swift à se démarquer de tous les autres.

En tant que tel, il ne faut pas minimiser l’influence de la mère de Swift dans sa vie. Swift a déclaré à Variety: «Tout le monde aime sa maman; tout le monde a une maman importante. Mais pour moi, elle est vraiment la force directrice. Presque toutes les décisions que je prends, je lui en parle d’abord. »

En raison de tout ce que Swift et Andrea traversent en ce moment, il est logique que la chanson de Swift “The Best Day” ait maintenant toutes sortes de sens importants pour le couple mère-fille.