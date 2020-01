Cette émission emblématique de MTV revient avec Chance Le rappeur en tant qu’hôte

Avant l’engouement pour la télé-réalité, il y avait une émission où les grandes célébrités montraient un côté très différent d’entre elles, et c’était généralement leur mauvais côté. C’est parce qu’ils ont été soumis à des farces souvent cruelles mais hilarantes.

Ashton Kutcher | Jesse Grant / WireImage

Punk’d de MTV a fait des blagues pratiques sur des célébrités inattendues qui essayaient normalement de faire des activités quotidiennes. À un moment donné, presque toutes les célébrités avaient peur que leur tour soit le suivant. Heureusement, le spectacle revient, avec Chance The Rapper comme nouvel hôte!

Retour sur le «Punk» de MTV

Punk’d a été diffusé pour la première fois sur MTV en 2003. La série de blagues pratiques avec caméra cachée a été un succès instantané pour sa capacité à faire des farces à certaines des plus grandes stars d’Hollywood. Le spectacle a été co-créé par l’acteur Ashton Kutcher. Kutcher était à la fois producteur exécutif et animateur et a utilisé des acteurs underground pour l’aider à exécuter des farces élaborées.

Source: Instagram

Initialement, Kutcher et MTV ont travaillé pour développer une émission de caméra cachée, Harassment, qui présenterait des farces sur les gens ordinaires. Ils ont changé d’avis lors de la course d’essai lorsqu’une farce impliquant un faux cadavre au Hard Rock Hotel de Las Vegas s’est retournée contre lui. Le couple qu’ils ont trompé a poursuivi Kutcher, MTV et l’hôtel pour 10 millions de dollars.

Source: Instagram

Avec l’accès de Kitcher à ses amis célèbres, il a changé le concept pour impliquer des célébrités. La première cible de l’émission était le chanteur Justin Timberlake. Il a été amené à croire que ses biens et ses biens étaient saisis en raison d’impôts impayés. À la fin de la farce, Timberlake était en larmes. La blague a été nommée numéro trois par Time Magazine sur leur liste des 32 moments épiques de l’histoire de la télé-réalité en 2011.

Source: YouTube

D’autres farces de célébrités notables ont impliqué Beyonce, Mandy Moore, Ciara, Kanye West, Elijah Wood et Wilmer Valderrama. L’épisode final diffusé dans 2007.

“Punk’d” revient avec Chance The Rapper en tant que nouvel hôte

En dépit d’être hors antenne, les rediffusions ont été diffusées et les fans ont demandé à récupérer l’émission. En 2010, Vulture a rapporté que Punk’d était en train de renaître avec Justin Bieber comme nouvel hôte. Kutcher est resté partie du programme en tant que producteur exécutif. L’émission est officiellement revenue en mars 2012.

Source: YouTube

Avec Beiber en tant qu’hôte, le nouveau concept a présenté des hôtes invités célèbres différents à chaque épisode. Certains des hôtes invités comprenaient Nick Cannon, Miley Cyrus et Ashton Kutcher. Le spectacle s’est terminé en novembre 2012.

Il a été question d’une saison de suivi, mais elle n’a jamais vu le jour. BET a annoncé son intention de ramener le spectacle en 2013, mais il y a eu peu de mises à jour. Enfin, il semble que la série bien-aimée ait trouvé une nouvelle maison et un nouvel hôte. Bossip a rapporté que la renaissance sera diffusée sur le nouveau service de streaming de contenu, Quibi. Chance The Rapper, artiste primé aux Grammy Awards, est la nouvelle animatrice de l’émission.

Chance a partagé la nouvelle sur son compte Instagram le 24 janvier. «J’ai obtenu un nouvel emploi. J’héberge PUNK’D sur @quibi PERSONNE N’EST SÉCURITAIRE », a-t-il écrit.

Source: Instagram

Il sera intéressant de voir quelles célébrités âgées apparaîtront sur la nouvelle version de l’émission. Quoi qu’il en soit, les fans s’attendent à ce que le spectacle soit aussi divertissant que les autres.