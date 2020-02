Cette industrie domine la série d’annonces de cette année

La concurrence pour l’espace publicitaire s’intensifie chaque année alors que les entreprises rivalisent pour attirer l’attention des téléspectateurs lors du plus grand événement sportif à la télévision. Et chaque année, environ 100 millions de personnes se connectent pour regarder le Super Bowl et ses publicités, qui ont tendance à être drôles, émotionnelles, divertissantes ou parfois déroutantes. Après l’événement, une entreprise devient le sujet d’Internet et du refroidisseur d’eau.

Ça coute. Cette année, il a été révélé que pendant 30 secondes de temps publicitaire, Fox a facturé 5,6 millions de dollars, et le taux est doublé pour une annonce de 60 secondes à 11,2 millions de dollars. Il y a quelques sociétés qui veulent tellement attirer les fans qu’elles feront des folies pour une publicité de deux minutes. Alors, quelles industries dépensent le plus d’argent et de temps dans l’arène publicitaire pour le Super Bowl de cette année?

Signalisation Super Bowl LIV | Cliff Hawkins / .

Une ventilation de qui domine vos écrans de télévision pour Super

Bol 54

Selon Yahoo!

Sports, Fox a distribué environ 80 emplacements publicitaires pour le match de cette année. le

la liste comprend de grands noms comme Walmart, Google, Cheetos, Procter & Gamble et

Budweiser. Certains de ces géants commerciaux sont des clients réguliers qui abandonnent une nouvelle publicité

chaque année pendant le Super Bowl, mais il y a un groupe qui prend la tête

pour 2020.

Le site OnlineGambling a analysé et comparé quelle industrie a acheté le plus de temps cette année, et sans surprise, ce sont les aliments et les boissons. Quelqu’un doit te nourrir, non? Selon leurs données, au moins 17 marques alimentaires ont acheté du temps publicitaire pour vous séduire. Voici quelques-uns des who’s who de cette foule:

Bud Light; Budweiser; SodaStream; Pringles; Cheetos; Sabra; Snickers; Pop Tarts; Coca Cola; Avocats du Mexique; Doritos; Heinz; Mountain Dew; Michelob; Petits Césars; Pepsi; et planteurs.

Viennent ensuite les marques d’automobiles, comme en témoigne la publicité Hummer de General Motors et la publicité «Smaht Pahk» de Hyundai mettant en vedette Chris Evans et John Krasinski.

Quelles publicités du Super Bowl visent à figurer parmi les meilleures de 2020?

Les planteurs ont créé du suspense en tuant sa mascotte M. Peanut dans une publicité mettant en vedette Wesley Snipes et Matt Walsh. Grâce à la seule larme de M. Kool-Aid, il est né de nouveau et maintenant Internet fête. En plus de cette campagne, Audi a mis les gens en boucle avec son annonce Maisie Williams, car qui ne veut pas regarder Arya Stark conduire comme un cascadeur?

Parmi les autres candidats chauds, citons les bandes-annonces des films très attendus No Time to Die et Black Widow, “Loretta” de Google et la mission de fixation du monde de Snickers.

Qui a dépensé le plus d’argent cette année en publicité?

Fox a généré beaucoup d’argent en vendant des spots, mais quelles entreprises ont le plus déboursé? On estime que Donald Trump et Michael Bloomberg ont tous les deux dépensé environ 10 millions de dollars pour les promotions de la campagne, et d’autres grands dépensiers incluent Michelob, Facebook, la NFL et Coca-Cola.

Par rapport à 2019, Anheuser-Busch a ouvert la voie en matière de dépenses publicitaires, avec les sociétés de technologie en ligne Amazon et Alphabet juste derrière, selon Statista.

Les publicités du Super Bowl continuent de faire partie du tirage au sort pour regarder le match de 4 heures, et les entreprises comptent sur vous pour être collées à vos écrans pendant ces quelques secondes. Les dollars dépensés pour créer et produire ces publicités à partir de certaines de vos marques préférées se traduisent souvent en dollars gagnés.