Cette saison bat le cœur – Qui a été envoyé au bord de l’extinction pendant l’épisode 4 et qui était derrière les yeux?

Nous ne sommes qu’au 11e jour et il y a cinq personnes sur le bord de l’île d’extinction. Cette semaine sur Survivor, il y a eu un autre blindside, et les fans paniquent. La semaine dernière, Ethan Zohn a été renvoyé chez lui et les fans ont été scandalisés. Dans l’épisode 4, les choses n’ont fait qu’empirer. Les fans ne peuvent pas gérer ce qui vient de se passer.

Sandra Diaz-Twine, Wendell Holland, Ethan Zohn, Sophie Clarke, Jeff Probst, Parvati Shallow, Amber Brkich Mariano et Boston Rob Mariano | Francis Specker / CBS via .

Que s’est-il passé dans l’épisode 4 de «Survivor 40: Winners at War»?

“Tout d’un coup, Adam est l’une des personnes qui travaille le plus dur sur l’île.” Jeremy raconte le confessionnal. “Il se comporte comme l’un de mes enfants.”

Après avoir été renvoyé chez lui la semaine dernière, Adam sait qu’il est à l’écart. Il ramasse du bois de chauffage et demande à tout le monde s’ils ont besoin de leur eau. Il est terrifié à l’idée de rentrer chez lui. Rob le jette sous le bus, cependant, et dit à Jeremy qu’Adam continue de lui parler. Si Sele est allé au conseil tribal, il semblerait qu’Adam soit rentré chez lui.

Cependant, il n’a pas eu à subir de coup dur pour la tribu Sele. Dakal a rapidement pris la tête du défi de l’immunité. Ils ont saisi les trois clés rapidement et ont commencé le puzzle. Pour Sele, le défi n’est pas venu si vite. Adam est allé chercher les clés encore et encore jusqu’à ce qu’il attrape finalement les trois. Boston Rob Mariano est venu sur le puzzle avec Michele Fitzgerald.

«C’est devenu l’une des plus grandes éruptions de tous les temps», dit Jeff Probst à propos de Dakal juste avant que Sele n’obtienne les trois clés. «Sele rattrape rapidement un morceau à la fois. C’est l’un des plus grands retours de l’histoire de Survivor. »

Sele gagne l’immunité, envoyant un Dakal stupéfait au conseil tribal.

Qui a été envoyé au bord de l’extinction dans l’épisode 4 de «Survivor 40: Winners at War»?

De retour au camp, Tyson suggère que la tribu vote Nick Wilson de Survivor: David contre Goliath. Tout le monde convient qu’ils sont d’accord pour voter contre Nick puisqu’il a perdu le défi pour la tribu.

«Je me sens responsable de la perte. J’ai l’impression que c’est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir », a déclaré Nick au conseil tribal.

Jusqu’à présent, les téléspectateurs sont convaincus que les favoris des fans sont en sécurité. Cependant, à la manière de Survivor, il y a un côté aveugle que personne n’a vu venir.

“Nous sommes tous exactement sur la même page, et cela nous fait peut-être sur différentes pages”, a déclaré Tyson juste avant le vote.

Ensuite, l’impensable se produit. Tyson Apostal est la cinquième personne envoyée sur le bord de l’île d’extinction.

Les fans savent qui était derrière le blindside de Tyson dans l’épisode 4 de «Survivor: Winners at War»

Les fans ont le cœur brisé après le conseil tribal qui a aveuglé Tyson; cependant, ils savent qui était derrière.

«Deux favoris se sont succédé plusieurs semaines; cette saison brise les cœurs », a écrit un fan sur Reddit.

Il n’y avait pas beaucoup de trame de fond donnée dans l’épisode pour faire savoir aux téléspectateurs qui était derrière le vote, mais les fans ont leur opinion.

«Je suppose que Sandra était probablement derrière tout ça», estime un Redditor. “Y a-t-il quelque chose que cette femme ne puisse pas faire?”

Les fans croient que Sandra a orchestré l’aveugle dans l’épisode 4. Nous devrons attendre pour découvrir l’épisode 5, la semaine prochaine sur Survivor.

