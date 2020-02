Cette saison «SNL» a eu les pires cotes de l’histoire de l’émission

Lorsqu’une émission de télévision est diffusée pendant plus d’une décennie, vous avez tendance à entendre les gens se plaindre que c’est «pire que jamais» (ou quelque chose de similaire). Si vous allez par notes, cela peut être vrai. La dernière saison de Dancing With the Stars, par exemple, s’est terminée avec les notes les plus basses de l’histoire de l’émission.

Saturday Night Live, qui a survécu pendant 45 ans, offre un autre exemple d’un spectacle avec une certaine fatigue du spectateur. Que vous indiquiez les moments incroyablement drôles des dernières saisons ou la baisse générale des cotes d’écoute dans les années 2000, vous devez admettre que nous ne voyons pas le pic de SNL.

Mais cela ne veut pas dire que SNL n’a pas eu ses moments ces dernières années (bien au contraire, en fait). La saison 2016-17 est la saison la mieux notée depuis plus de 20 ans. Pendant une année d’élection présidentielle, SNL trouve souvent son sillon.

Lorsque vous regardez les pires saisons de l’émission pour les cotes, aucune n’est venue au cours d’une année électorale majeure. Dans l’ensemble, les trois saisons les moins bien notées ont eu lieu au cours des 15 dernières années.

La saison la moins bien cotée de «SNL» a été la grève raccourcie de 2007-2008

SAMEDI SOIR EN DIRECT: Will Forte et Bill Hader joueront le bourreau dans un sketch le 20 janvier 2007. | Dana Edelson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

En regardant un article de Forbes couvrant les classements de SNL de 1975 à 2018, vous ne pouvez pas contester que la série a perdu des téléspectateurs depuis le début du nouveau siècle. Avec plus d’options de divertissement que jamais, c’est à prévoir à certains niveaux.

Cependant, la saison la moins bien cotée est survenue lorsque l’émission a connu une grève des écrivains (2007-08). Malgré la présence de joueurs forts comme Bill Hader, Fred Armisen et Andy Samberg, il y avait tout simplement trop de rediffusions pour garder un public à l’écoute chaque semaine.

Si l’on se fie aux chiffres de Nielsen, l’équipage de 2007-2008 n’a réussi qu’à obtenir une cote de 4,5 pour les ménages. En revanche, le casting de «16 à 17» a régulièrement dépassé la note de 6,0. Pendant ce temps, les saisons les mieux notées allaient de 9,1 ménages en ’92 -’93 à 13,5 en ’79 -’80.

Lorsque vous perdez huit épisodes (l’équivalent de 40%) d’une saison (comme l’a fait l’équipe de 2007-2008), vous n’allez pas avoir d’audience. Cependant, les deux autres points faibles de l’émission n’avaient rien à voir avec les grèves.

Les lancements de 2006 à 2008 et de 14 à 15 ont connu les saisons complètes les moins bien notées

SNL: Bobby Moynihan en tant que Kim Jong Un, Colin Jost et Michael Che lors de la mise à jour du week-end du 20 décembre 2014 | Dana Edelson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Alors que la grève de la Writers Guild a définitivement affecté les chiffres de 2007 à 2008, la saison précédente n’avait aucune excuse. Avec Armisen, Hader et Will Forte dans les sketchs et Seth Meyers au bureau Weekend Update, SNL n’a réussi qu’une note de 4,6 pour les ménages.

À l’automne 2014, Armisen, Hader et Wiig avaient déménagé (tout comme Meyers). À leur place, les téléspectateurs ont regardé Sasheer Zamata, Leslie Jones, Colin Jost et Michael Che monter à bord. (Jost et Che ont succédé à Weekend Update.)

Cette distribution de 14 à 15 a fonctionné sur la saison la moins bien notée de la décennie et a égalé le groupe de 2006 à 2007 pour le point le plus bas de l’historique des classements de l’émission pour une saison complète. Avec une autre saison d’automne pour l’année électorale commençant en septembre 20, il sera intéressant de voir si SNL peut réclamer une nouvelle hausse des cotes.

Si le spectacle parvient à garder Kate McKinnon à bord, au moins il aura une chance de se battre. Les fans de Larry David pourraient également booster l’émission en 2020, selon le candidat démocrate à la présidence.