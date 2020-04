Cette scène de bébé était-elle un nouveau bas pour Villanelle? Le producteur explique

Juste au moment où vous pensiez que Villanelle (Jodie Comer) ne pouvait pas devenir plus sombre, Killing Eve vous montre encore une autre profondeur de sa dépravation. Le troisième épisode de la troisième saison, intitulé «Meetings Have Biscuits», emmène Villanelle vers un nouveau territoire et en apprend plus sur sa psyché.

[Spoiler Alert: This article contains spoilers for the Killing Eve episode ‘Still Got It.’]

Jodie Comer | Ludovic Robert / BBCAmerica / Sid Gentle

Lors de sa dernière mission d’assassinat, Vilanelle a découvert un bébé de façon inattendue. Elle a encore terminé sa mission, mais a pris le bébé avec elle. Cela a provoqué des réactions inattendues à Villanelle, sans parler des téléspectateurs de Killing Eve. La showrunner de la saison 3, Suzanne Heathcote, a parlé par téléphone avec Showbiz Cheat Sheet de l’épisode. Killing Eve est diffusé le dimanche soir à 21 h. sur BBC America et AMC.

Villanelle a-t-elle franchi la ligne avec le bébé sur «Killing Eve»?

Villanelle a toujours été une meurtrière, alors parler de la limite qu’elle pourrait franchir est une drôle de chose. Au moins pendant les deux premières saisons de Killing Eve, toutes ses cibles étaient des adultes, sans parler des autres meurtriers. Elle a fourré de la crème glacée sur le visage de cette fille, mais ça ne faisait que déconner.

Quand Villanelle a entendu le bébé pleurer, elle ne s’attendait pas à de la compagnie. Elle a passé beaucoup de temps à considérer le bébé, et les téléspectateurs craignaient même d’éliminer le bébé. Pas de témoins. La nounou n’avait aucune chance, bien sûr.

L-R: Jodie Comer, Harriet Walter | Des Willie / BBCA

Ainsi, Villanelle a amené le bébé avec elle dans un café avec Dasha (Harriet Walter). Dasha a en fait augmenté Villanelle en jetant le bébé dans une poubelle publique. Ou poubelle comme on dirait en Europe. Ne vous inquiétez pas, un bon samaritain a trouvé le bébé et l’a sauvé des ordures, ainsi que de Dasha et Villanelle.

La brève relation entre Villanelle et le bébé est la raison d’être de “Killing Eve”

Villanelle n’a pas passé trop de temps avec le bébé. Elle en eut assez rapidement. Heathcote a déclaré que le bébé pourrait avoir un impact plus durable dans Killing Eve que même Villanelle ne le pense.

Ce qui nous intéressait était en fait la relation que Villanelle développe avec ce bébé et sa fascination non seulement avec le bébé, mais avec la réaction émotionnelle que tout le monde a envers ce bébé. Qu’est-ce qui imprègne alors ses sentiments que quelqu’un ressent de cette façon à son sujet? Cet amour, voyant cet amour et ne le comprenant pas pleinement, le bébé pour elle est presque comme un objet inanimé. Il suffit donc de percoler cette curiosité pour elle. Suzanne Heathcote, entretien avec Showbiz Cheat Sheet, 4/9/2020

N’empêchez pas Villanelle de tuer un bébé

Rien de tout cela ne doit nier que Villanelle a effectivement menacé un nourrisson. C’est juste quelque chose que fait Villanelle. C’est normal pour le cours sur Killing Eve.

Jodie Comer | Ludovic Robert / BBCAmerica / Sid Gentle

“Menaçant le bébé, c’est une femme comme nous l’avons vu précédemment qui ne ressent ni remords ni culpabilité à propos de ce qu’elle doit faire”, a déclaré Heathcote. «Elle ne pense pas que ce soit nécessaire pour le travail à accomplir. Mais c’est vraiment d’être témoin de cette réaction, d’abord de la nounou puis du père quand le bébé a retrouvé le père qui fait vraiment penser Villanelle à elle-même et à son propre passé. “