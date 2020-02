Cette star «communautaire» et alun «SNL» est l’un des acteurs les plus difficiles à travailler

Le casting original de Saturday Night Live en 1975 était une collection de certains des acteurs comiques les plus prolifiques d’une génération. Certains comme Dan Aykroyd, Garret Morris et Jane Curtin agissent toujours à ce jour, et ceux qui ne sont plus avec nous, comme feu Gilda Radner et John Belushi, vivront dans le cœur des fans. Ils entreront tous dans l’histoire de la comédie comme certains des grands.

Chevy Chase, cependant, est un membre de la distribution originale, dont on se souviendra peut-être finalement pas pour son temps sur SNL ou pour ses personnages hilarants tels que Clark Griswold dans les films National Lampoon, mais pour être l’un des plus désagréables et difficiles acteurs avec lesquels travailler.

Mauvais comportement de Chevy Chase sur «SNL»

Chevy Chase | Tommaso Boddi / FilmMagic

Il existe de nombreux mythes et légendes hollywoodiens sur les acteurs notoirement difficiles. Des préférences alimentaires hyper-spécifiques aux querelles de casting dramatiques sous les projecteurs, les drames en coulisse ne manquent pas pour atteindre les tabloïds. Les faux pas de Chase vont bien au-delà des petites préférences d’un acteur gâté et se plongent dans le domaine du comportement vraiment horrible.

Chase n’a été sur la SNL que pendant deux saisons en tant que membre de la distribution. Mais, il est revenu plusieurs fois pour héberger et a fait tellement de ravages que cela a conduit un ancien membre de la distribution de SNL, Terry Sweeney, à aller jusqu’à le traiter de «monstre».

Au début des années 1980, Sweeney a été le premier acteur ouvertement gay de la série au plus fort de l’épidémie de sida. C’est dans cet environnement que Chase a pris la décision de présenter un croquis montrant Sweeney atteint du sida.

Selon Sweeney, Chase s’est excusé. Mais, Sweeney a également noté: «Il était vraiment furieux d’avoir dû s’excuser auprès de moi. Il était juste hors de lui. Et c’était tout simplement horrible. Il a agi horriblement avec moi. Il a agi horriblement avec tout le monde. »

Le coéquipier de Sweeney, Jon Lovitz, rapporte également avoir vu Chase dire à Sweeney de “me lécher les couilles”. Le comportement de Chase ne s’est pas amélioré avec le temps.

Chevy Chase a continué de causer des problèmes en tant qu’hôte «SNL»

Dans les années 1990, la carrière de Chase était toujours aussi solide et cela signifiait plus de séjours en tant qu’animateur sur SNL, avec toute une nouvelle série d’acteurs à harceler. Entrevues avec les médias et les livres Live From New York: L’histoire complète et non censurée de Saturday Night Live et Saturday Night: A Backstage History of Saturday Night Live brossent un tableau cohérent de la façon dont Chase a traité ceux qui l’entouraient, du moins ceux qu’il n’a pas faits. t comme.

Tim Meadows a déclaré que Chase n’avait «aucun scrupule à vous dire que vous êtes un idiot».

Will Ferrell n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a décrit son expérience: «Le pire hôte était Chevy Chase. Je ne sais pas s’il était sur quelque chose, mais il était juste en train de faire le tour de la pièce et de riffer systématiquement. Tout d’abord, c’était sur les gars, en s’amusant de manière ludique, jusqu’à ce qu’il arrive à l’une de nos femmes écrivains, il a fait une référence comme: “ Peut-être que vous pouvez me donner un travail manuel plus tard. ” Avec le recul, j’aimerais que nous fassions tous se leva et sortit de la pièce.

«Communauté» était une deuxième chance pour Chevy Chase et il l’a fait exploser

Décrocher un rôle principal dans un sit-com est une excellente opportunité pour tout acteur, mais surtout pour un acteur plus âgé. Ce fut l’occasion pour Chase de faire un retour, de trouver de nouvelles profondeurs comiques et de se faire connaître auprès d’un public plus jeune.

Il a été choisi comme Pierce Hawthorne dans l’émission de Dan Harmon, Community, diffusée pour la première fois en 2009. Le personnage de Hawthorne était un millionnaire raciste et sexiste qui a quand même réussi à faire partie de la famille soudée de son groupe d’étude de collège communautaire ragtag.

Malheureusement, il semble que ce rôle était une affaire d’art imitant la vie, car Chase s’est efforcé de rendre le travail de la co-star Donald Glover beaucoup plus difficile en lui faisant constamment des coups racistes entre les prises. Il aurait même déclaré à Glover: “Les gens pensent que tu es plus drôle parce que tu es noir.”

Harmon a fait de son mieux pour s’excuser auprès de Glover pour le comportement de Chase et a admis: “Chevy a été le premier à réaliser à quel point Donald était immensément doué, et la façon dont il a exprimé sa jalousie était d’essayer de rejeter Donald.”

Glover a pris le rythme, et cela n’a certainement pas nui à sa carrière. Il a géré la situation gracieusement et une partie de sa réponse a été cette déclaration: “Un véritable artiste doit être d’accord avec la fin de son règne.”

Il ne semble pas que Chase puisse sortir avec élégance, mais son règne semble en effet terminé pour le moment.