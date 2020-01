Cette star controversée obtient-elle sa propre émission de téléréalité?

Après avoir annoncé l’année dernière qu’elle pourrait rejoindre une autre émission de téléréalité, cette star de Love & Hip Hop pourrait-elle avoir sa propre série? Un nouveau rapport affirme que la personnalité controversée de la télévision pourrait bientôt revenir sur notre écran.

Personnalités de la télévision Zonnique Pullins, Tameka «Tiny» Harris, Premadonna et Tommie Lee en 2017 à Atlanta, Géorgie | Prince Williams / WireImage

Tommie Lee sur «Love & Hip Hop»

Tommie Lee est l’un des acteurs les plus controversés de l’histoire de la franchise et l’un des acteurs les plus notables à être présenté dans une saison ultérieure. Elle était un acteur de soutien à partir de la saison 5 de Love & Hip Hop: Atlanta. Lee est ensuite devenue un acteur principal pour les saisons 6 et 7. Elle est également apparue dans la série dérivée, Laissez-le à Stevie.

Les principales histoires de Lee, dont le vrai nom est Atasha Chizzaah Jefferson, tournaient autour de la relation volatile entre elle et Scrapp DeLeon. Elle a également eu des querelles avec Joseline Hernandez.

En plus de cela, ses histoires comprenaient sa bataille contre l’alcoolisme et sa relation avec sa mère.

Un rapport affirme que ce nouveau spectacle arrive

Un nouveau rapport de The Jasmine Brand prétend que Lee obtient sa propre émission de téléréalité. Bien qu’un réseau n’ait pas été confirmé, le rapport indique que l’émission ne serait pas sur VH1 comme les émissions Love & Hip Hop. Le magasin a également déclaré que l’émission ne serait pas diffusée sur WeTV.

“On nous dit que l’émission non scénarisée se concentrera sur sa vie personnelle et professionnelle”, indique le rapport.

Lee a eu plusieurs problèmes juridiques au cours de l’année, notamment une accusation depuis qu’elle se serait présentée à l’école de sa fille et l’aurait agressée.

Ce n’est pas la première rumeur de téléréalité de Tommie Lee

L’année dernière, MTO News a également publié un rapport selon lequel Lee pourrait rejoindre Growing Up Hip Hop: Atlanta de We TV. Ce rapport alléguait qu’elle rejoindrait son petit ami présumé, Bow Wow. Rien sur cette histoire n’a encore été confirmé, et Bow Wow et Lee n’ont jamais confirmé s’ils avaient une relation ou non.

Lee a déclaré l’année dernière qu’elle ne reviendrait jamais à la franchise Love & Hip Hop, disant: «cette époque est morte».