Cette star de la «famille moderne» a accidentellement mangé du beurre pendant le tournage de l’épisode de Paris

Les Dunphy-Prichetts se rendent à Paris pour un épisode de Modern Family. “Paris” sera diffusé mercredi 12 février. Le casting s’est envolé pour Paris pour filmer l’épisode, que ABC décrit dans ce synopsis:

«Lors d’un dernier voyage en famille, ils se sont rendus à Paris afin que Jay puisse accepter un prix pour l’ensemble de leurs réalisations dans l’industrie des placards, mais son ancien ennemi juré, Earl Chambers, revient le hanter. Pendant ce temps, Claire a un rendez-vous secret dans l’une des villes les plus romantiques du monde, et le rêve de toute une vie de Cam de jouer en tant que Fizbo dans les rues de Paris est sur le point de devenir une réalité dans un tout nouvel épisode de Modern Family. ”

Synopsis de la famille moderne «Paris», ABC

Famille moderne à Paris | ABC / Bruno Calvo

Le casting de Modern Family était sur un dernier panel de la Television Critics Association le 8 janvier 2020 pour discuter de la dernière saison. Eric Stonestreet, Julie Bowen, Sofia Vergara et Ariel Winter ont partagé leurs expériences à Paris, dont une erreur embarrassante. Modern Family est diffusée le mercredi soir à 21 h. sur ABC.

Cet acteur de la «famille moderne» a pris le beurre pour du fromage

Entre deux tournages de scènes de la famille moderne, Eric Stonestreet appréciait la cuisine parisienne mais un fromage français était trop beau pour être vrai.

Fizbo à Paris | ABC / Bruno Calvo

“J’ai mangé du beurre et je pensais que c’était du fromage”, a déclaré Stonestreet. «J’ai pris une photo de l’emballage à envoyer à ma copine pour lui dire:« Nous devons trouver ce fromage à notre retour aux États-Unis. »J’en ai pris un gros morceau et je l’ai mis au milieu d’un morceau de salami, roulé et mangé et était, comme, “Est-ce que quelqu’un d’autre va manger ce fromage? Sinon, je vais tout manger. ”

Cette star de «Modern Family» s’est moquée d’Eric Stonestreet pour son erreur de Paris

Sur scène, Julie Bowen éblouit Eric Stonestreet.

“Vous ne pensiez pas simplement que c’était du fromage”, a déclaré Bowen. «Vous pensiez que c’était le meilleur fromage que vous ayez jamais eu. Je pensais juste que tu aimais vraiment le beurre. »

Julie Bowen à Paris | ABC / Bruno Calvo

Une fois qu’il a réalisé son erreur, Stonestreet savait que son costar de la famille moderne aurait plus de fourrage pour lui.

«Je pensais par la suite que si Julie me voyait faire ça, elle pensait probablement:« Eh bien, c’est pourquoi il est en surpoids, juste là. Il mange du beurre et du salami ensemble. »»

Ce n’était pas le premier voyage de cette star de «Modern Family» à Paris

Sofia Vergara est internationale mais elle était ravie de montrer ses costars Modern Family Paris.

“Je suis allé plusieurs fois à Paris et, bien sûr, c’est l’un des plus beaux endroits romantiques du monde”, a déclaré Vergara. «C’est donc l’un de mes préférés. J’étais très excité quand Modern Family allait y aller, car chaque fois que nous voyageons en groupe, nous passons le meilleur moment. »

Sofia Vergara et Ty Burrell | ABC / Jessica Brooks

La famille Modern Family se rapproche lorsqu’elle voyage ensemble.

“Nous nous voyons encore plus que lorsque nous sommes ici à Los Angeles, parce que quand nous sommes à Los Angeles, tout le monde rentre chez eux”, a poursuivi Vergara. “Quand nous sommes tous dans un hôtel en même temps, nous sommes pris au piège dans un hôtel. Nous passons plus de temps ensemble. Donc, pour moi, c’était très excitant. Et j’ai aussi pu faire beaucoup de shopping. C’était donc parfait. »

Cet acteur a également vécu une expérience culinaire parisienne

Eric Stonestreet n’était pas le seul gourmand de la famille moderne à Paris. Ariel Winter a également remarqué une différence dans les condiments français.

“Je dois dire que le ketchup est vraiment sain”, a déclaré Winter. “Je sais que cela semble étrange. Je ne sais même pas comment le dire. C’est comme de vraies tomates. Comme pour nous, c’est traité. J’ai été surpris. J’ai trempé une frite, et ce fut une expérience, je dois dire. »