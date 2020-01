Cette star des années 90 a gagné beaucoup plus par épisode que sa famille TV

Les années 90 ont été une période incroyable pour la télédiffusion. L’ère nous a donné de grands spectacles et a mis en vedette de grands acteurs.

Un tel acteur est Kelsey Grammer. Grammer et son célèbre personnage Frasier Crane sont apparus pour la première fois dans la sitcom de Boston basée à Cheers. Frasier et son épouse Lilith étaient des habitués du bar.

Le personnage était suffisamment populaire pour que le réseau donne à Grammer son propre spectacle. Frasier a probablement eu autant de succès que son prédécesseur, mais cela a fait gagner beaucoup plus d’argent à Grammer.

Grammer a fait beaucoup d’argent sur «Frasier»

Le casting de «Frasier» | Banque de photos NBC / NBCU

En fait, le salaire de Grammer lui a valu le poste convoité d’acteur le mieux payé à la télévision, au moins pendant un certain temps. Son contrat de 1,6 million de dollars par épisode a ensuite été complété par trois autres émissions.

Ray Romano a rapporté jusqu’à 1,7 million de dollars par épisode de son émission Everybody Loves Raymond. Le salaire de Charlie Sheen pour Two and a Half Men a finalement grimpé à 1,8 million de dollars par épisode.

Les acteurs les mieux payés à la télévision sont le casting de Game of Thrones. Les cinq personnages principaux ont réalisé plus de 2 millions de dollars par épisode.

C’est agréable d’entendre parler de moulages entiers qui rapportent la même somme d’argent dans une émission. Le groupe Game of Thrones a tous fait le même montant, tout comme les amis. En fait, les acteurs Friends étaient les acteurs les mieux payés à la télévision pendant un certain temps. Le gang a négocié ensemble un salaire record de 1 million de dollars. Les négociations conjointes donnent aux téléspectateurs le sentiment que les acteurs sont amis à l’écran et hors écran.

Les salaires Frasier ne partagent pas la même parité. Grammer a fait beaucoup plus que ses collègues acteurs.

Qu’ont fait les autres stars de la série?

Grammer était le seul membre de l’équipe Frasier avec un salaire à sept chiffres par épisode. Ses co-stars gagnaient encore beaucoup d’argent par épisode. En fait, l’un des autres acteurs de Grammer est l’un des 15 acteurs de télévision les mieux payés de tous les temps, mais il est beaucoup plus bas sur la liste que Grammer.

David Hyde Pierce, l’acteur qui a joué le frère de Frasier Niles, a fait environ 750 000 $ par épisode. Il est à égalité avec le 14e acteur de télévision le mieux payé de tous les temps. Drew Carey a fait le même salaire dans son émission, The Drew Carey Show. Alexis Bledel et Lauren Graham ont chacun fait 750 000 $ par épisode pour Gilmore Girls.

Niles semblait obtenir presque autant de temps d’écran que Frasier, il est donc intéressant que Grammer fasse beaucoup plus d’argent que son frère à la télévision. Cependant, Grammer était un nom plus grand à l’époque, et l’est presque toujours. Il a également amené des téléspectateurs avec lui grâce à son temps sur Cheers.

Si l’écart entre Hyde Pierce et les salaires de Grammer peut sembler énorme, mais les autres acteurs de la série ont fait encore moins, du moins par rapport à Grammer. Jane Leeves, l’actrice qui jouait l’hilarante femme de ménage de Frasier, Daphne, n’a fait que 400 000 $ par épisode.

C’est environ la moitié de ce que Hyde Pierce a réalisé par épisode. Le salaire de Gammer était exactement quatre fois plus élevé que le sien.

Que vaut Grammer aujourd’hui?

Ces 1,6 million de dollars par épisode s’additionnent. Grammer vaut aujourd’hui 60 millions de dollars. Ce n’est pas tout l’argent Frasier, cependant. Grammer a été à Broadway et possède sa propre société de production. Grammnet Productions a produit quelques émissions à succès, comme NBC’s Medium.

Il a 65 ans cette année, mais il n’est certainement pas près de prendre sa retraite. Il parle même de redémarrer Frasier. Si les fans réalisent leur souhait et que Grammer ramène Frasier Crane, ils ne devraient pas s’attendre à ce que ce soit le même spectacle.

Lorsque Frasier s’est séparé de Cheers, le nouveau spectacle a placé Frasier Crane dans un environnement complètement différent. Frasier a déplacé des villes, à Seattle, et aucun des personnages n’était le même.

Le redémarrage peut être similaire. La vraie question est, si Grammer a fait 1,6 million de dollars par épisode dans l’émission originale, combien gagnera-t-il pour le redémarrage?