Cette star du «Seigneur des Anneaux» est un vrai chevalier et il ne voulait même pas l’honneur

Le seigneur des anneaux est l’une des séries de films les plus populaires aujourd’hui. Il a fait des milliards de dollars dans le monde et a remporté plus de 400 prix. En raison de sa popularité, Lord of the Rings a également fini par transformer un certain nombre de ses acteurs en noms de ménage.

Une étoile, en particulier, a accompli quelque chose dont beaucoup de gens dans le monde ne peuvent que rêver: il a été officiellement anobli par la reine Elizabeth. Lisez la suite pour découvrir qui c’est et comment il est devenu chevalier.

Ian McKellen a été fait chevalier en 1991

Sir Ian McKellen | Antoine Antoniol / . pour Cannes Lions

Ian McKellen a été fait chevalier par la reine Elizabeth en 1991. Il a été reconnu pour sa contribution exceptionnelle aux arts de la scène. Son titre officiel est maintenant «Monsieur».

Il est facile de voir pourquoi McKellen a été choisi comme chevalier. Il est un membre actif du monde du théâtre depuis les années 1960.

McKellen a commencé par jouer dans des pièces de théâtre avant de passer à des séries télévisées et des films. Certains de ses films les plus populaires incluent Richard III (1995), The Da Vinci Code (2006) et Sherlock Holmes (2015). Bien sûr, il est également connu pour avoir joué Gandalf dans les trilogies Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit.

Ian McKellen a seulement accepté sa chevalerie à cause de cette seule chose

Être chevalier semble être quelque chose que la plupart des gens accepteraient sans aucun doute. Cependant, McKellen a partagé une fois qu’il aurait en fait refusé, sans le fait qu’il soit devenu gay en 1988.

“Je serai toujours heureux de ne pas avoir accepté la chevalerie avant de sortir du placard”, a déclaré McKellen au Daily Mail. “Si vous mentez à propos de cette partie centrale de votre nature, pouvez-vous faire confiance?”

McKellen est en fait un ardent défenseur des droits des LGBT au Royaume-Uni. Il a cofondé le groupe de lobbying Stonewall et est un mécène actif d’organisations comme le FFLAG, la Fondation LGBT et GAY-GLOS. Il est également connu pour soutenir divers festivals de fierté.

Ian McKellen a également envisagé de refuser la chevalerie pour une autre raison

Bien que McKellen n’ait pas refusé la chevalerie en raison de sa sexualité, il a également pensé à autre chose à l’époque. Dans une autre interview, McKellen a partagé qu’il pensait que le système était un peu injuste.

“C’est un système très étrange, n’est-ce pas?”, A déclaré McKellen. “Les acteurs sont plus susceptibles de les obtenir que les chefs de pompiers ou les gens qui ont passé leur vie à faire du travail caritatif, ce qui est un peu injuste, n’est-ce pas?”

Il considérait qu’il ne serait pas mauvais de continuer à être connu sous le nom de M. McKellen et que si tout le monde refusait l’offre de la chevalerie, le système pourrait être aboli. Cependant, les amis de McKellen l’ont encouragé à l’accepter de toute façon, d’autant plus qu’être chevalier pourrait faire beaucoup pour aider les causes pour lesquelles il s’est battu.

Il a révélé: «J’étais très impliqué dans le mouvement des droits des homosexuels à l’époque et j’ai appelé trois amis pour leur demander ce qu’ils en pensaient. Le premier a déclaré que le fait d’avoir un chevalier ouvertement gay a ajouté un peu plus de poids à la capacité de pousser une porte. »

“Le suivant a dit:” Eh bien, Ian, vous le méritez “”, a poursuivi McKellen. «Et le troisième? Il a dit: “Allez Ian, vous allez adorer.” Il y avait un peu des trois impliqués dans la décision. “

Ian McKellen n’aime pas afficher son titre

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un titre, mais McKellen n’aime pas faire étalage de sa chevalerie.

En 2010, il a partagé qu’il n’aime pas qu’on l’appelle «Sir Ian McKellen». Pour lui, il est simplement important qu’il soit traité de la même manière que les autres acteurs avec lesquels il travaille.

“Je n’aime pas non plus le voir au théâtre”, a déclaré McKellen. “Vous ne voulez pas être séparé de vos collègues. Dans l’ensemble, je demande aux gens de l’abandonner. »