Cette star est de retour dans la série pour la première fois en 17 ans

Les téléspectateurs de l’Hôpital général sont passés par une explosion du passé! De retour comme ils ne sont jamais partis, un acteur et vétéran du feuilleton est revenu au spectacle pour la première fois en près d’une décennie.

Réal Andrews avec Vanita Harbour et Michelle Viscuso en 1999 aux 15e Soap Opera Digest Awards | Frank Trapper / Corbis via .

Qui est Réal Andrews et qui est-il à l’hôpital général?

Réal Andrews incarne Marcus Taggert, un policier qui a une querelle avec Sonny Corinthos (Maurice Benard). Ses autres scénarios incluent sa relation avec Dara Jensen, sa rivalité avec Justus Ward et sa sœur, Gia Campbell.

Il est ramené dans le giron après avoir révélé qu’il avait un lien avec Jordan Ashford (Briana Nicole Henry). Il existe plusieurs nouvelles théories sur le personnage, notamment qu’il pourrait être le père de l’oncle de Trina Robinson (Sydney Mikalya). La première scène d’Andrews a eu lieu le 17 janvier et il a partagé l’une de ses premières scènes avec Sonny de Benard.

Andrews a interprété Taggert de 1996 à 1997, puis à nouveau de 1998 à 2003. Il est également apparu sur le spin-off de l’Hôpital général, Port Charles. En dehors de l’hôpital général, Andrews est apparu dans d’autres feuilletons. Au début des années 2000, il avait un rôle dans As the World Turns et au début des années 2010, il avait un rôle dans All My Children. Plus récemment, il a joué un rôle dans Days of Our Lives a Hal Michaels de 2016 à 2017. Il a également interprété le Dr Keith Campbell de temps à autre de 2010 à 2018 dans le feuilleton numérique The Bay.

Ce que Réal Andrews dit de son retour à l’hôpital général

Dans une longue et franche vidéo en direct sur Facebook, Andrews a été très ouvert sur son retour à la série et sur les difficultés qu’il a traversées ces dernières années. Il a dit qu’il avait été licencié la première fois et qu’il était dans le déni. Il a accepté, cependant, et souhaite que les choses soient différentes.

Andrews a beaucoup parlé de la façon dont la religion est la clé de sa vie en ce moment et qu’il a célébré son anniversaire d’être sobre le jour de Noël. Il a également dit à cette époque, il a prié Dieu qu’il puisse revenir au spectacle. Peu de temps après, il a reçu un texto du directeur de casting de l’Hôpital général.

«Je n’ai jamais abandonné ce rêve. Je me suis frustré, je me suis mis en colère, j’ai eu toutes ces choses, mais je n’ai jamais renoncé à ce rêve, et la réalité est que si c’était il y a même six mois, je n’aurais pas été prêt », a-t-il déclaré en retournant au spectacle.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.