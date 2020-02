Cette star vient de révéler qu’elle était enceinte d’une manière choquante

À la fin de l’année dernière, une star de Love & Hip Hop a révélé qu’elle était enceinte. Maintenant, une autre star a récemment fait irruption sur un tapis rouge lors d’une première, révélant qu’elles étaient également enceintes.

Bianca Bonnie comme Young B

Bianca Bonnie a pris de l’importance au milieu des années 2000 parce qu’elle était l’une des chansons hip-hop les plus mémorables de la décennie. Elle et The Voice of Harlem ont figuré sur le single “Chicken Noodle Soup” de Webstar.

La chanson et la danse qui l’accompagnaient devinrent toutes deux des classiques. La chanson a atteint le 45e rang du palmarès Billboard Hot 100 et a également remporté un Soul Train Award.

La chanson a récemment repris du poil de la bête parce que c’est un échantillon et un composant principal d’une chanson de remake qui s’intitule également «Chicken Noodle Soup». La chanson a été publiée par le membre de BTS J-Hope et la chanteuse Becky G.

Bianca Bonnie sur «Love & Hip Hop»

Bonnie était un acteur principal de Love & Hip Hop: New York pour les septième et huitième saisons de l’émission. Avant d’être un acteur principal, elle était un acteur de soutien dans la sixième saison de l’émission.

Son passage dans la série a principalement décrit son retour dans l’industrie musicale après son succès dans les années 2000. Elle a signé avec Yandy Smith pour la gestion.

Quand elle a rejoint le casting principal, elle a eu une relation avec DJ Drewski et a commencé à se quereller avec sa petite amie, Sky. Au cours de la huitième saison, elle a eu plusieurs altercations, parfois violentes, avec la nouvelle actrice Britney Taylor, avec qui elle avait eu affaire dans le passé. Yandy a finalement mis fin à leur accord, et Bonnie s’est également disputée avec Mariahlynn. Après cela, Bonnie a déclaré qu’elle quitterait la série.

L’artiste a annoncé sa grossesse

Bonne est un acteur de la nouvelle saison de Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition. Sur le tapis rouge de la première de l’émission avec son petit ami, Chozus, elle a dévoilé son bosse de bébé, révélant efficacement sa grossesse. Elle n’avait pas parlé d’être enceinte avant cela.

Les autres couples de la nouvelle saison sont CeeLo Green et Shani, Michel’le Toussaint et Stew, Joseline Hernandez et Balistic Beats, et Styles P et Adjua Styles.

L’émission est diffusée le jeudi sur WE Tv. Love & Hip Hop: New York est diffusé le lundi sur VH1.