Cette théorie des fans suggère qu'un acteur original fera son retour dans la saison 2

La saison 2 de Netflix's You a définitivement beaucoup à offrir aux fans.

Mis à part les nombreux nouveaux visages auxquels nous avons déjà été présentés, cette saison comprendra des moments encore plus sombres et tordus de Joe Goldberg que nous avons peur mais excités de voir le 26 décembre.

Daniel Cosgrove, Emily Bergl, Luca Padovan, Nicole Kang, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Kathryn Gallagher, Sera Gamble et Penn Badgley | Mike Pont / . pour A + E

Bien que nous ayons certainement beaucoup à attendre dans la saison 2, les fans veulent vraiment que ce membre de la distribution originale reprenne son rôle et si c'est le cas, Joe est dans un réveil très grossier.

Les fans espèrent que Peach Salinger fera un retour surprise

La nouvelle saison de You arrive à grands pas et bien que nous sachions déjà qui fait partie de la distribution principale, il y a un membre original que nous voulons vraiment voir revenir.

Si vous étiez l'une des nombreuses personnes extrêmement investies dans la saison 1, vous savez que Joe s'est fait quelques ennemis en essayant de poursuivre Beck.

Bien qu'il n'ait pas eu de problème pour se débarrasser de ceux qui se sont interposés entre lui et l'écrivain en herbe, il y avait une personne qui n'est pas tombée sans se battre et qui, bien sûr, était Peach Salinger (joué par Shay Mitchell) .

Joe et Peach ne se sont jamais vraiment entendus et l'héritière de New York se méfiait du commis de librairie depuis qu'elle l'avait rencontré pour la première fois.

Peach a toujours soupçonné que Joe n'était pas aussi innocent qu'il le prétendait et n'avait pas peur de l'appeler à chaque fois qu'elle en avait l'occasion.

Avec Peach toujours sur son chemin quand il s'agissait de Beck, Joe a essayé de la poursuivre non pas une, mais deux fois.

Tout d'abord, il l'a frappée à la tête avec un rocher à Central Park. Voyant comme si Peach avait survécu à cette attaque, il l'a poursuivie une deuxième fois, ce qui a fini par lui tirer dessus à l'extérieur de la maison de Greenwich de sa famille.

Bien qu'il semble que Joe se soit enfin débarrassé de Peach une fois pour toutes, les fans soupçonnent qu'elle n'est pas réellement morte et qu'elle reviendra pour exposer le côté obscur de l'homme principal dans la saison 2.

Cette théorie des fans n'est pas trop farfelue

Bien que cette théorie des fans puisse sembler un faux espoir pour certains, les gens ont souligné certains indices qui pourraient indiquer que Joe n'a jamais tué Peach et pour être honnête, ils sont assez convaincants.

La théorie en question est contenue dans un tweet publié en janvier. Il note que bien que les téléspectateurs aient entendu l'arme de Joe se déclencher, nous n'avons jamais vu Peach se faire tirer dessus.

L'utilisateur souligne également que depuis que Joe s'est enfui juste après avoir tiré sur la meilleure amie de Beck, il ne s'est jamais assuré qu'elle était réellement morte.

En plus de tout cela, le copain de l'école de médecine de Peach restait chez elle, mais personne ne l'a jamais vu partir. Donc, il y a de fortes chances qu'il ait entendu le coup de feu et se soit précipité dehors pour aider Peach, ce qui lui a finalement sauvé la vie.

Maintenant, nous savons ce que vous pensez, "si tout cela est, en fait, vrai, alors pourquoi un service funèbre a-t-il eu lieu pour Peach?"

Depuis que Joe l'a eu pour Peach depuis le début, les fans peuvent facilement deviner que ses funérailles et sa famille engageant un enquêteur privé n'étaient que des dissimulations. Avec Joe supposant que Peach est mort, cela lui permettra de lui tendre une embuscade quand il s'y attend le moins et enfin de se venger.

Il y a quelques autres théories entourant le retour de Peach

S'il s'avère que Peach est réellement morte, il y a une chance qu'elle puisse toujours figurer dans la saison 2.

Après avoir regardé la saison 1, il est devenu clair que Joe a une conscience coupable et pense constamment à ceux à qui il a causé du tort (à savoir son ex-petite amie, Candace).

Donc, si Joe se sent vraiment mal de tuer Peach, il y a de fortes chances qu'elle apparaisse dans l'un de ses nombreux flashbacks et pourrait même le rendre encore plus fou qu'il ne l'est déjà.

Bien que ces choses puissent certainement se produire au cours de la nouvelle saison, nous devrons simplement attendre et voir si elles se produisent réellement.

Votre première saison 2 sur Netflix le 26 décembre.