Cette théorie d'Owen vous fera crier de joie ou de colère – il n'y a pas d'intermédiaire

(Alerte spoiler: finale d'automne de la saison 16 de Grey’s Anatomy.) Juste au moment où nous pensions que le triangle amoureux entre Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), Owen Hunt (Kevin McKidd) et Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack) était terminé, Grey's Anatomy nous fait revenir. La finale de la mi-saison du 22 novembre a laissé tous les fan se demandant si le père du bébé d'Amelia est Link ou Owen. Et franchement, tout est en désordre. Mais certains fans de Grey’s Anatomy ont pris la liberté de spéculer sur la façon dont tout le scénario se déroulera, y compris une théorie sur la mort d'Owen qui vous laissera le cœur brisé ou prêt pour plus.

Qui est le père du bébé d'Amelia sur "Grey’s Anatomy"? Owen et Link sont tous deux viables

Dans la première de la saison 16 de Grey's Anatomy – intitulée «Rien qui reste pour s'accrocher» – Amelia s'arrête au bureau de Carina DeLuca (Stefania Spampinato) et l'OB-GYN dit au neurochirurgien qu'elle est enceinte. Puis après l'épisode, Entertainment Tonight a rapporté qu'Amelia était enceinte du bébé de Link. Et en parlant avec Krista Vernoff, le showrunner a fait allusion à un voyage compliqué pour Link et Amelia.

«J'adore lancer des obstacles et multiplier les opportunités sur son chemin», a déclaré Vernoff. "Pour elle d'avoir décidé qu'elle ne veut pas aller à fond avec quelqu'un, mais pour ralentir une relation et la faire lentement et apprendre à connaître une personne et faire quelque chose de différent de ce qu'elle a fait avant … Et puis pour elle de découvrir dans ce même épisode qu'elle est enceinte, se sentait en désordre et excitante. "

Elle a poursuivi: «C'est une chose compliquée, compliquée. Ils sortaient ensemble et s'amusaient et maintenant ils entreprennent un voyage très différent de celui sur lequel ils pensaient. »

Puis, dans la finale de la mi-saison de Grey’s Anatomy Saison 16 – intitulée «Allons tous au bar» – Amelia rend visite à Carina, qui – une fois de plus – annonce de grandes nouvelles. Et apparemment, Amelia a 24 semaines de grossesse, plutôt que 20 semaines. Cela signifie qu'il est plus probable que son bébé soit celui d'Owen et non celui de Link.

Les fans de "Grey’s Anatomy" théorisent la mort d'Owen

Après la finale d'automne de Grey’s Anatomy, les fans se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs réflexions sur la situation d'Owen, Amelia et Link. Et un fan de Reddit a proposé une théorie dévastatrice sur la façon dont la mort d'Owen pourrait faire avancer le scénario pour qu'Amelia et Link restent ensemble.

«Juste une théorie. Amelias baby est Owens et Amelia en parle à Owen et Link », a écrit le fan. «Owen était à la maison avec Teddy à l'époque et se précipitait vers Amelia à l'hôpital, mais il est victime d'un terrible accident de voiture sur son chemin. Meredith et Bailey et tous les chirurgiens concernés essaient de sauver Owen mais il était trop loin et ils ont finalement dû débrancher la prise. »

Le Redditor a poursuivi: «Link s'approche du père du bébé Amelias, ce qui rend Amelia et Link fin de partie avec Owen à l'écart. Heartbroken Teddy retourne en Allemagne avec Leo et Allison. »

Caterina Scorsone comme Amelia et Kevin McKidd comme Owen dans ‘Grey’s Anatomy’ | Mitchell Haaseth / Walt Disney Television via .

Naturellement, les fans avaient des sentiments mitigés sur le potentiel de la mort d'Owen.

"Je ne serais certainement pas opposé à la mort d'Owen", a écrit un utilisateur de Reddit. «Il est suffisamment impliqué pour que sa mort soit un gros problème et puisse susciter des développements intéressants pour tout le monde.»

«Oui, laissons deux (potentiellement 3) enfants sans leur père et mettons Teddy en train de (perdre) un autre significatif. Je vais avec un gros NON ", a écrit un autre fan.

Quand la saison 16 de Grey’s Anatomy reviendra-t-elle pour sa première hivernale?

Pour l'instant, il semble peu probable que Owen meure sur Grey’s Anatomy. Et bien sûr, il serait difficile d'imaginer la série Shondaland sans McKidd. Mais peu importe ce qui arrive réellement à Owen, Amelia et Link, les téléspectateurs devront simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite.

Après la finale de la mi-saison, ABC a diffusé la bande-annonce promotionnelle de la première d'hiver de Grey’s Anatomy en 2020. L'aperçu a révélé que l'émission reviendra le jeudi 23 janvier et fera partie d'un événement croisé de deux heures avec Station 19.

Pendant ce temps, le réseau a annoncé que Grey’s Anatomy changera son temps d’antenne, passant à 21 heures. Fente ET. Et il semble que la série phare deviendra "plus sexy" par opposition à dévastatrice – ou du moins selon Vernoff.

«Il y a différentes règles pour 21 heures. montrer qu'il y en a pour 20 heures et nous espérons tirer parti de ces règles », a déclaré Vernoff à Deadline. "Grey’s était définitivement autorisé à être un spectacle plus sexy quand il était à 9 heures. Nous sommes donc ravis du retour à notre plage horaire d'origine (jeudi). »

