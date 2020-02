Cette vieille théorie musicale du lycée sur le monde dans lequel ils vivent est … sauvage

Vous connaissez High School Musical, non? Le film original très populaire de Disney Channel de 2006 qui a ensuite lancé une franchise encore plus grande? Il comprenait trois films, la dernière ouverture en salles, une tournée en direct et une comédie musicale à Broadway. Maintenant, cela a inspiré une série sur Disney + qui est méta diable. Il s’agit d’enfants qui interprètent la comédie musicale dans le même lycée dans lequel il se trouve. Bien qu’il ne s’agisse que d’un film – Disney Channel à ce sujet – une vieille théorie sur Reddit explique pourquoi il n’y a vraiment pas de lois dans le film.

Le casting de «High School Musical» – Vanessa Hudgens, Monique Coleman, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel et Zac Efron – lors d’une séance de questions / réponses pour le film le 4 mai 2006 | David Livingston / .

Une théorie de Reddit propose une raison pour laquelle ‘HSM’ n’a pas de contenu explicite (autre que Disney)

Donc, oui, c’est un film pour enfants sur les lycéens qui se mettent à chanter et à danser sur la façon dont ils ne dansent et ne chantent pas, mais si vous vouliez vraiment devenir philosophique, le manque de lois est stupéfiant. Et si vous êtes comme l’utilisateur de Reddit u / SkyWasTheRobot, cette simple réponse «ce n’est qu’un film» ne suffira pas. Ils ont cherché à trouver une explication «dans l’univers» à cela, et le résultat est sauvage.

Dans un article de Reddit désormais archivé de 2015, u / SkyWasTheRobot a déclaré que le critique Kevin Carr a déclaré: «Les cinéastes essayaient simplement de raconter une histoire. Le sexe, la drogue et la violence n’ont tout simplement pas été pris en compte dans cette équation. »Mais cela ne suffisait pas à l’utilisateur. Pour expliquer pourquoi ces trois choses n’existaient pas, ils ont trouvé une raison. «High School Musical se déroule dans une histoire alternative sans lois. C’est-à-dire un monde où le crime n’existe pas tel que nous le voyons. Un monde où vous pouvez assassiner, voler et détruire sans aucune répercussion légale. »

Laissez cela couler pendant une seconde. Mais pas trop longtemps, car ils expliquent comment le concept de contrat social explique le système juridique de la société. C’est «un accord entre vous et tout le monde autour de vous pour restreindre certains de vos droits et privilèges en échange d’une vie plus épanouissante». Un système juridique applique cela.

Maintenant, cette théorie musicale du lycée suggère que le contrat social et le système juridique n’existent pas et ne sont jamais entrés en jeu. Cela permet aux gens de faire tout ce qu’ils veulent et il n’y a pas de répercussions. Ils l’ont résumé avec: “Donc, c’est un peu comme The Purge, sauf avec plus de basket-ball et une meilleure histoire.”

Les personnages enfreignent les règles de base et même les lois, mais aucune conséquence réelle ne se produit

Très bien, donc cela pourrait être un peu exagéré quand, encore une fois, c’est un DCOM. Cependant, si vous y pensez vraiment, cela a du sens. Les preuves fournies par l’utilisateur sont les enfants qui saccagent l’école dans High School Musical 2 et M. Fulton faisant de la vie des enfants un enfer vivant à Lava Springs. Sans parler de cette cuisine? Aucune loi sanitaire n’existe. De plus, lorsque Mme Darbus fait une demande à Julliard pour Troy dans High School Musical 3, personne ne mentionne à quel point c’est faux et définitivement contraire à la loi.

La théorie souligne également que la chanson finale de HSM2, «All For One», envoie le message que «vous êtes seulement censé faire attention à vous-même. Bien sûr, dans cet univers, c’est comme ça. Votre seule priorité est de chercher le numéro un. »Sans oublier, la théorie suggère que tous les numéros musicaux sont le résultat de voyages en LSD. Intéressant.

Les choses mauvaises ou interdites ne sont pas un gros problème car elles sont monnaie courante

Alors pourquoi ces personnages ne mentionnent-ils jamais l’anarchie? C’est parce que ce n’est qu’une partie de la société dans laquelle ils vivent. Nous ne mentionnons pas les smartphones, Internet ou les panneaux d’arrêt; ils existent simplement et nous savons quoi en faire.

Pourquoi ne craignent-ils pas pour leur vie, si les crimes ne sont pas interdits? C’est une réponse similaire: ils ont toujours vécu dans ce monde, donc c’est normal et ce n’est pas grave. L’utilisateur a écrit,

La réponse est en fait une profonde introspection de notre relation avec le contrat social: sans aucune restriction sur les droits et libertés des personnes, personne n’est jamais triste. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, quand vous le voulez.

Bien sûr, ils deviennent tristes ou ressentent une pression dans leur vie personnelle. Si les choses ne se passent pas comme elles le souhaitent ou si leurs sentiments sont blessés, alors ils ressentent de la tristesse ou de la mélancolie. Mais dans le grand schéma de la vie dans cette société, le crime ne leur fait pas peur.

La théorie survole le fait que les enfants sont détenus dans le premier film, et M. Fulton a des règles strictes dans le second. Mais cela pourrait être attribué à des enseignants ou des entreprises individuels, et non à l’ensemble de la société.

«Ce que les films musicaux du lycée essaient de dire, c’est que, même si c’est pour le plus grand bien que des lois existent – si nous n’en avions pas – nous deviendrions instantanément plus heureux avec nos vies», écrit l’auteur de cette montagne russe de conclut une théorie. “Liberté et liberté ne sont peut-être pas synonymes … mais c’est peut-être pour le mieux.”

Vous pouvez faire de cette information ce que vous voulez. Mais ce que cela prouve, c’est que l’esprit est vraiment une chose magique lorsque vous vous mettez la tête dans le jeu.