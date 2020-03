Chad Johnson, ancien candidat à un baccalauréat, accusé de vol qualifié et de violence familiale quelques jours après avoir vapoté dans un gymnase de Californie

Chad Johnson, un ancien candidat à la licence, a été accusé de vol qualifié et de violence domestique. La star de la télé-réalité est accusée par une petite amie encore et encore, Annalise Mishler, pour des événements qui se sont déroulés le 24 février. Les accusations comprennent des voies de fait et des coups et blessures, l’intimidation de témoins, l’intrusion et le vandalisme. Nous avions précédemment rendu compte de l’arrestation de Johnson et de son explication. Voici la dernière mise à jour.

Chad Johnson précédemment arrêté pour vol et accusations de violence domestique, libéré sous caution

Chad Johnson et Daniel Maguire

Le 24 février 2020, Chad Johnson a été arrêté par le département de police de Los Angeles pour des délits de violence domestique et de vol qualifié. L’alun de Bachelorette a été réservé au LAPD Van Nuys mais remis au public sous caution de 100 000 $.

L’arrestation est intervenue après de prétendues disputes entre Johnson et sa petite amie, Annalize Mishler. Selon le représentant de Mishler, un voisin a affirmé qu’une altercation avait eu lieu entre Johnson et Mishler et impliquait de «frapper à la porte» et de «profanations hurlantes». Le témoin a appelé la police après que Mishler a déclaré que Johnson avait pris son téléphone et l’avait jeté.

Lorsque la police est arrivée, Mishler a affirmé que Johnson avait “en quelque sorte détourné l’œil droit” la nuit précédente et “avait également son sweat-shirt tordu à la main, la soulevant du sol à l’extérieur de son appartement, afin de ne pas la laisser rentrer chez elle chez elle. “E! Nouvelles rapportées.

Les allégations de Mishler sont longues

Mishler a également déclaré que Johnson avait percé un trou dans son mur, comme indiqué dans une vidéo des événements en ligne, par TMZ.

“Alors Chad vient de se saouler pour la première fois en 50 jours et a percé un trou dans mon mur pour aucune raison”, a-t-elle déclaré dans le clip désormais supprimé.

Les officiers ont servi Johnson avec une ordonnance d’interdiction temporaire qui est conforme à la loi californienne. Johnson a ensuite abordé les incidents via Too Fab, disant qu’il était retombé de la sobriété et s’était évanoui.

«J’ai été tellement stressé, je suis assis dans ma voiture en pleurant parfois, je perds la tête. Et pour couronner le tout, la seule personne dont je suis le plus proche ne me reçoit pas souvent. Je viens de le perdre », a-t-il déclaré. “

J’ai bu au point où je ne savais même pas que j’étais avec elle », a-t-il poursuivi.

“Je suis vraiment désolée pour toute fille qui a vu l’histoire de ma petite amie; à toute fille qui a regardé cela et qui a ressenti cette émotion qui déclenche toutes ces mauvaises émotions pour les gens, des mauvaises choses qui se sont produites », a-t-il déclaré au point de vente. “Je suis désolé. Je n’ai jamais voulu faire penser à tout le monde. Je suis juste désolé pour mes actions. “

Johnson a attrapé du vapotage dans un gymnase en Californie quelques jours avant le dépôt des accusations officielles

Johnson a été hospitalisé après deux contrôles sociaux dans les 24 heures. Le premier est venu après qu’il a publié une histoire Instagram qui comprenait des images troublantes. Le second est arrivé moins de 24 heures plus tard. Il a été emmené à l’hôpital pour observation.

Le 4 mars, Johnson a publié une photo sur Instagram avec la légende: «Je reviendrai mieux, plus fort, plus vite. Chadbo va gagner ce combat. ” Il n’a pas commenté davantage les incidents précédents.

Trois jours plus tard, Johnson a été repéré dans un gymnase de Tarzana dans la West Valley de Los Angeles. Il a travaillé pendant qu’il fumait un stylo vape entre les répétitions. Le même jour, il a publié sur Instagram une photo de ce qui semblait être une jambe de femme reposant entre les siennes. On ne sait pas s’il s’agit des jambes de Mishler ou non.

Que signifient les frais pour Johnson?

Des documents judiciaires ont allégué que «la force et la violence ont été commises contre un conjoint, une personne avec laquelle le défendeur cohabitait, une personne qui est le parent de l’enfant du défendeur, un ancien conjoint, un fiancé et une fiancée, et une personne avec laquelle le défendeur a, et a déjà eu, une relation de rencontres et de fiançailles. “

Cela dit, Johnson et Mishler semblent sauver leur relation d’une certaine manière, offrant des interviews à divers points de vente pour informer le public de leur statut.

“Nous avons beaucoup de choses à travailler, honnêtement”, a déclaré Mishler. Elle a dit que Johnson recevait de l’aide pour l’alcool et qu’ils suivaient une thérapie de couple et une thérapie individuelle pour réparer les blessures.

Johnson est de retour au tribunal le 17 mars.