Chad Johnson, «The Bachelorette’s», hospitalisé après un deuxième contrôle de bien-être

L’ancien concurrent de Bachelorette, Chad Johnson, aurait été hospitalisé samedi 29 février. Un deuxième contrôle de bien-être a déterminé qu’il était peut-être une menace pour lui-même alors qu’il était chez lui dans la région de San Fernando Valley à Los Angeles. Voici ce que nous savons de la situation.

Les autorités ont effectué un deuxième contrôle de bien-être sur Chad Johnson 24 heures après la première visite

Chris Harrison et Chad Johnson | Adam Taylor / Walt Disney Television via .

Vendredi 28 février, TMZ a annoncé que les forces de l’ordre avaient procédé à un contrôle de bien-être sur l’ancien étudiant de Bachelorette, Chad Johnson, alors qu’il se trouvait dans sa résidence.

Des sources ont déclaré que la police de TMZ n’avait trouvé aucune blessure sur Johnson et qu’il n’était pas une menace pour lui-même ou pour les autres. Le chèque est venu au nom de la demande d’un ami après que Johnson aurait posté une image dérangeante sur son histoire Instagram.

La photo d’une corde attachée à une porte avec la légende «ça va aller» a été supprimée du compte Instagram de Johnson.

TMZ a également rapporté que Johnson avait publié deux vidéos supplémentaires sur ses histoires Instagram. L’une montre Johnson assis à une table en train de jouer au “Piano Man” de Billy Joel avec la corde qu’il avait précédemment affichée. Le deuxième révèle que Johnson parle à quelqu’un derrière une porte en disant: «Je n’ai pas le choix.»

Le samedi 29 février, des informations parvenant à plusieurs sources ont annoncé que Johnson avait subi un deuxième contrôle de bien-être à la suite d’une menace de suicide. Us Weekly et TMZ ont déclaré que les autorités avaient répondu à un appel et effectué un deuxième contrôle au domicile de la star de la télé-réalité.

Selon E! Nouvelles, LAPD a reçu un appel “au sujet d’un homme menaçant de se suicider dans son appartement”, et qu’il “a été emmené à l’hôpital local pour une urgence médicale.”

Il n’est pas clair pour le moment si Johnson est détenu dans un établissement psychiatrique 5150, ou si Johnson sera évalué et libéré de son plein gré.

Ex petite amie Annalise MishlerLe tweet a laissé beaucoup de gens inquiets

Les deux chèques de bien-être surviennent après une semaine difficile pour Johnson. Le lundi 24 février, il a été arrêté pour vol et violence domestique après une prétendue altercation avec l’ex-petite amie de Johnson, Annalize Mishler.

Johnson, qui a été libéré sous caution, a abordé l’incident via Instagram quelques jours plus tard, affirmant qu’il avait eu une rechute dans sa sobriété.

“Je me suis fait une promesse à moi-même et à ma copine que je ne ferais pas [drink] et comme la plupart d’entre vous le savent, cela a été un problème dans ma vie », a-t-il déclaré. “Chaque fois que je bois, je n’agis pas correctement.”

Cependant, il a nié toute allégation de violence domestique en disant: «Je n’ai jamais mis la main sur une femme à aucun moment de ma vie. Il a ajouté plus tard: “Si des femmes se sentent en danger, je vous exhorte à appeler le 911.”

Mishler s’est rendue sur Twitter pour exprimer ses pensées après le premier contrôle de bien-être de Johnson.

«Cette semaine a été si douloureuse, mais aujourd’hui a peut-être été la pire. si vous priez, veuillez prier. ou envoyer des vibes. pas pour moi mais pour quelqu’un dont je me soucie. et s’ils s’améliorent, je me sentirai également mieux “, a tweeté Mishler juste après minuit, le 29 février.

À peine 12 heures plus tard, Mishler a de nouveau tweeté, faisant allusion au deuxième chèque de bien-être de Johnson.

“Si je parle de ce qui se passe, je dis que j’essaye d’attirer l’attention, mais si je ne le fais pas, ils disent que je m’en fiche et je suis un c * nt. Tout ce que je dirai, c’est il y a 10 minutes, il n’y a plus de danger imminent et je peux respirer une seconde », a déclaré Mishler.

Johnson a rompu son silence sur les événements

Quelque temps après que Johnson a été transporté à l’hôpital par ambulance, il a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux pour faire savoir à tout le monde qu’il “va bien”.

“Je vais bien. Les choses vont bien », a lu sa légende sur son histoire Instagram avec une image de son appartement (via E! News). “Je t’aime. Tu seras génial. La vie va bien se passer. “Pardonnez-vous. Allons y.”

Il a également demandé aux proches «d’arrêter d’appeler la police» dans une autre histoire.

“Je ne veux pas être enlevé ou kidnappé”, a-t-il déclaré. «Bonne chance, b * tches. Viens me chercher.”

Johnson est de retour au tribunal en mars.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié à la ligne gratuite Crisis Text Line.