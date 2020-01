Channing Tatum défend Jessie J du troll “ haineux ”

Channing Tatum riposter contre un troll qui a fait une remarque “haineuse” comparant sa petite amie Jessie J à son ex-femme Jenna Dewan.

Après que la star de “Magic Mike”, 39 ans, ait partagé une douce publication sur Instagram confirmant que lui et la pop star, 31 ans, étaient de retour ensemble, un haineux a ombré Jessie dans les commentaires, disant que Channing “avait l’air mieux” avec Jenna. Et Channing ne l’avait pas.

Sous-titrage d’un jolie photo du couple en chapeaux de licornes vendredi soir, l’acteur a écrit: “Je vais regarder cette licorne chanter ce soir. Ensuite, nous allons le faire! Des cornes!”

Quand une personne a commenté, “Jenna a l’air mieux avec toi”, Channing applaudit en retour à l’ennemi avec une longue réponse.

“Hey Alex, je ne m’adresse pas à la merde comme ça d’habitude”, commença-t-il. “Mais vous semblez aussi bon qu’un terrible peuple heureux détestant une personne irréfléchie comme aucun d’entre eux. Pourquoi ne pensez-vous pas sérieusement à ce que votre [sic] Faire? C’est blessant et je n’y suis pas. “

Channing a poursuivi: “Si vous ne pouvez pas ne pas être une horrible détestable [sic] personne sur ma page et soutiens la beauté et la femme infinies et intouchables que jess est … veuillez faire sortir TF d’ici. Personne ne veut de toi ici. Spécialement moi.”

“Et il n’y a pas de corps plus magnifique et plus beau à regarder, mais encore plus en tant qu’humain que Jess”, a-t-il ajouté. «Et oui, cela inclut mon ex. Désolé pour votre opinion. Mais ce que j’ai dit, ce sont des faits. Juste des faits.

Channing a continué à exprimer ses pensées dans un autre commentaire et a précisé qu’il n’ombrait pas son ex.

“Et juste pour être très clair pour les autres personnes qui aiment tourner la merde. Jenna est belle et incroyable à part entière”, écrit-il. “Mais non et je veux dire que non est plus beau que quiconque. La beauté n’est pas mesurable. Elle est dans l’œil du porteur [sic]. “

Il a conclu: “Alors, pendant que vous, les gens infiniment beaux, versez sur ces mots et essayez de trouver de la merde pour commencer [sic]. Je vais profiter de ma soirée MF avec ma magnifique dame et me blottir dans son beau cœur. au revoir.”

Jessie a commenté le post, “Mon bébé! Horns OUT!” ajouter un coeur-yeux et des emojis diable. Channing a depuis désactivé les commentaires sur le message.

Après les éloges affectueux de la star de “Step Up” pour Jessie, lui et le chanteur de “Bang Bang” ont fait leurs débuts sur le tapis rouge au Gala de la personne de l’année MusiCares 2020 à Los Angeles. Channing a également partagé une photo de Jessie de l’événement sur Instagram, sous-titrant la photo “Sculpture de magie”.

Cela a également marqué la première sortie publique du couple depuis qu’il a révélé qu’ils étaient de retour ensemble sur Instagram plus tôt dans la journée. Channing et Jessie, qui ont été liés pour la première fois en octobre 2018, sont sortis ensemble un peu plus d’un an avant de se séparer fin 2019.

En avril 2018, Channing et son ex, Jenna Dewan ont annoncé qu’ils se séparaient après neuf ans de mariage. L’ancien couple, qui partage la garde de leur fille de six ans, Everly, a finalisé leur divorce samedi, selon The Blast.

