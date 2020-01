Channing Tatum et Jenna Dewan concluent un accord de garde

2020-01-25 17:00:07

Channing Tatum et Jenna Dewan sont parvenues à un accord sur la garde de leur fille.

L’ancien couple élève ensemble sa fille Everly, six ans, et a accepté de partager la garde 50/50 et d’établir un calendrier pour répartir équitablement les vacances entre eux, rapporte The Blast.

Channing et Jenna – qui ont rompu en avril 2018 – ont également convenu de ne pas présenter Everly dans “les publications à but lucratif” sur les réseaux sociaux. Cela inclut “les parrainages, les publicités ou toute campagne sur les réseaux sociaux sans le consentement de l’autre partie”.

Cependant, ils sont tous deux libres de publier des photos de famille quand ils le souhaitent.

L’accord entre Channing et Jenna, tous deux âgés de 39 ans, intervient deux mois après que Channing aurait laissé Jenna stupéfaite quand il avait demandé à un juge d’établir un calendrier de garde des vacances pour leur fille.

L’acteur – qui a récemment ravivé sa romance avec la chanteuse Jessie J – a soumis des documents demandant qu’un certain nombre de décisions soient prises concernant les soins d’Everly, y compris des réunions mensuelles avec un thérapeute pour établir le calendrier, les dispositions pour voyager avec elle aux États-Unis. sans le consentement de l’autre parent, l’utilisation d’un site Web pour documenter des informations sur sa santé, sa sécurité, son bien-être et son éducation et la confirmation que le jeune peut être FaceTimed chaque jour par la personne dont il n’est pas actuellement pris en charge.

Cependant, il a été affirmé que Jenna – qui attend un bébé avec le fiancé Steve Kazee – avait déjà signé le calendrier des vacances et il y avait des moments où elle avait travaillé et demandé de changer les plans, mais Channing a refusé.

Des sources proches de la star ont fait valoir que Jenna avait accepté une partie du calendrier, mais pas tout.

Il y aurait également eu des problèmes concernant les pensions alimentaires pour enfants, les copains de Jenna affirmant que son ex-mari ne cotisait pas, tandis que des sources du côté de Channing ont insisté sur le fait qu’il existe un compte conjoint “très spécifique” avec des fonds partagés qui couvrent les dépenses d’Everly.

Mots clés: Channing Tatum, Jenna Dewan, Jessie J, Everly

