Channing Tatum et Jessie J déclenchent des rumeurs selon lesquelles ils sont de retour ensemble?

Jessie J et Channing Tatum ont mis la langue à remuer après avoir été aperçues faire du shopping ensemble le week-end à Los Angeles, en Californie – quatre semaines après leur séparation.

Channing Tatum et Jessie J ont suscité des spéculations selon lesquelles ils seraient de retour ensemble.

Le couple a appelé à leur relation il y a quatre semaines à peine, mais il semble que la paire ne supporte pas de s’éloigner l’un de l’autre car ils auraient été aperçus des meubles en train de faire du shopping ensemble au cours du week-end à Los Angeles, en Californie.

Une source a déclaré à E! News: “Ils étaient tous les deux vêtus de sueurs et essayaient d’être discrets. Pas de PDA [public display of affection] mais les deux étaient de bonne humeur et ensemble tout le temps tout en donnant leur avis sur différents articles. ”

Leurs retrouvailles surviennent à peine deux semaines après que la hitmaker “ Price Tag ” ait admis qu’elle avait été bombardée par une série d’émotions mitigées au cours de la saison des fêtes.

Prenant à son compte Instagram, la chanteuse de 31 ans a écrit sur ses histoires: “Les émotions retardées sont …. eh bien … Pas si amusant (sic).”

Son message énigmatique est venu quelques heures seulement après qu’il a été rapporté que Channing avait rejoint l’application de rencontres d’élite Raya dans l’espoir de trouver l’amour avec quelqu’un de nouveau en 2020.

Une source a récemment déclaré: “Il est sur Raya depuis quelques semaines. Il adorerait sortir avec quelqu’un et n’hésite pas.

“Il veut à nouveau s’amuser et il ne se soucie pas de rencontrer quelqu’un en ligne, une installation ou simplement marcher dans la rue.

“Un ami a suggéré Raya et il avait l’impression qu’il n’avait rien à perdre en se joignant.”

On pense que Channing et Jessie – qui sortaient ensemble depuis un peu plus d’un an – ont décidé de se séparer parce qu’ils avaient du mal à faire fonctionner leur relation à distance en raison de leur carrière de globe-trotter.

Un initié a expliqué: “Il [Channing] est super occupé par sa carrière de papa et voyagera beaucoup dans les prochains mois. Il a un monde qui l’attend et essaie de gérer à quel point il est occupé, ce qui n’est pas facile. ”

Channing, 39 ans – qui est basé aux États-Unis – équilibre sa carrière cinématographique avec la coparentalité de sa fille de six ans, Everly, avec son ex-femme Jenna Dewan.

