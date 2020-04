Channing Tatum et Jessie J se séparent à nouveau – voici pourquoi

Nous pensions vraiment que Channing Tatum et Jessie J feraient la distance. Non seulement ils avaient l’air bien ensemble, mais ils semblaient avoir un lien très fort. Ils ont prouvé qu’ils étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour le faire fonctionner lorsqu’ils se sont réconciliés plus tôt dans l’année après une brève scission. Mais il semble que les choses ne se sont pas déroulées comme elles l’espéraient.

Plusieurs médias ont rapporté le 4 avril que les stars avaient décidé de mettre fin aux choses quelques mois seulement après leur rattrapage – et celui-ci semble être permanent. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Revenons sur leur relation et leur récente rupture.

Jessie J et Channing Tatum lors d’un événement en janvier 2020 | Kevin Mazur / . pour la Recording Academy

Le début de la relation entre Channing Tatum et Jessie J

Tatum et Jessie J étaient romantiquement liés en octobre 2018 lorsqu’ils ont été vus jouer au mini-golf. Une source a déclaré à Entertainment Tonight le même mois que la romance était «très nouvelle» et que Tatum était devenue une férue du chanteur de «Price Tag».

Les choses semblaient aller très bien à mesure que leur relation progressait. Ils ont officialisé leur relation Instagram en novembre et ont montré leur amour l’un pour l’autre dans des commentaires cools et d’autres publications sur les réseaux sociaux.

En mars, il a été rapporté que Tatum et Jessie J avaient parlé de mariage. Mais au moment où les gens s’attendaient à ce qu’il pose la question, ils ont rompu. Des sources ont déclaré à People en décembre que leur emploi du temps chargé avait rendu difficile la poursuite de la relation.

“Il est très occupé par sa carrière et en tant que papa”, a déclaré la source à propos de Tatum, qui partage une fille, Everly, avec son ex Jenna Dewan. “Il a un monde qui l’attend et essaie de gérer à quel point il est occupé, ce qui n’est pas facile.”

“[Channing] a beaucoup à faire en ce moment et veut être le meilleur papa possible, ce qui signifie qu’il doit être là quand il ne voyage pas pour son propre travail », a ajouté la source.

Channing Tatum et Jessie J se réconcilient un mois plus tard

En janvier, le couple semblait bien et heureux de se retrouver. Tatum a partagé une photo Instagram d’eux câlins tandis que Jessie J a écrit sur la plate-forme qu’elle ressentait “le bonheur de l’intérieur” avec un clip d’elle et Tatum s’embrassant.

«Je t’aime tellement bébé @channingtatum», a-t-elle légendé la vidéo. “La façon dont vous m’aimez et la façon dont je vous aime et la façon dont nous le ressentons est tout ce qui compte.”

Ils ont ensuite partagé beaucoup de contenu romantique en passant la Saint-Valentin ensemble, y compris une vidéo apparente d’eux à une date. Mais quelque part au cours des prochaines semaines, ils ont décidé de se séparer à nouveau.

Pourquoi Channing Tatum et Jessie J ont rompu une deuxième fois

Ni Tatum ni Jessie J n’ont abordé les rapports entourant leur rupture, au moment d’écrire ces lignes. Cependant, des sources ont déclaré que la scission provenait de la prise de conscience qu’ils étaient mieux lotis.

“Ils se sont suffisamment souciés les uns des autres pour réessayer, mais ont réalisé qu’il valait mieux passer à autre chose”, a déclaré une source au People le 4 avril. “C’est totalement amical.”

Un initié a fait écho de ces sentiments à E! News, disant au média qu ‘”ils avaient essayé à nouveau de le faire fonctionner mais avaient réalisé qu’ils étaient mieux en tant qu’amis”.

Nous savons que certains d’entre vous sont assez déçus de voir ce résultat. Mais du bon côté, au moins, ils sont toujours amis.