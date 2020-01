Channing Tatum et Jessie J sont-ils secrètement de retour ensemble?

Les fans ont été dévastés lorsque Channing Tatum et Jessie J ont rompu. Les deux jaillissaient toujours l’un sur l’autre, s’adoraient clairement et semblaient vraiment être le match parfait.

Mais peut-être que leur scission n’est pas aussi permanente qu’elle aurait pu le paraître au départ. Au cours du week-end du 10 janvier, Jessie J et Tatum ont été vues ensemble, déclenchant des rumeurs de réconciliation.

(L-R) Channing Tatum et Jessie J | Taylor Hill / WireImage; Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis Entertainment

Comment Jessie J et Channing Tatum se sont rencontrées et ont commencé à sortir ensemble

Le Sun rapporte que ces deux hommes se sont rencontrés aux MTV Movie Awards 2015. Jessie J a remis à Tatum le trophée de la meilleure performance comique pour son rôle dans 22 Jump Street.

À l’époque, Tatum était marié à sa co-star de Get-Up, Jenna Dewan. En 2018, le couple a annoncé sa rupture après un mariage de près de neuf ans.

Un peu plus d’un an plus tard, il semblait passer à autre chose avec Jessie J.Les stars étaient liées de manière romantique en octobre 2018 après avoir été vues jouer au mini-golf.

Interrogés sur leur relation apparente, les deux sont restés les lèvres serrées. Mais il est devenu évident qu’ils étaient ensemble. Ils étaient souvent surpris à flirter et à laisser des commentaires intimes sur les pages Instagram de l’autre.

En mars 2019, Tatum a officialisé leur relation Instagram en publiant un hommage amoureux à Jessie J en l’honneur de son anniversaire.

Plus tard, des sources ont déclaré que la relation était devenue si sérieuse que le couple avait commencé à parler de mariage. Mais à la fin de 2019, Jessie J et Tatum avaient appelé le temps sur leur relation.

Rupture de Jessie J et Channing Tatum

Le 19 décembre 2019, plusieurs points de vente ont confirmé que les étoiles s’étaient séparées. Us Weekly a ajouté dans sa couverture que Jessie J et Tatum avaient rompu environ un mois plus tôt.

Selon une source qui a parlé à People, le couple avait décidé de se séparer des problèmes de distance. La source a expliqué que Tatum passe une grande partie de son temps à Los Angeles en raison de sa fille, Everly, qu’il partage avec Dewan, tandis que Jessie est généralement en Angleterre.

“Il est super occupé par sa carrière et en tant que papa”, a expliqué la source. “Il a un monde qui l’attend et essaie de gérer à quel point il est occupé, ce qui n’est pas facile.”

“[Channing] a beaucoup à faire en ce moment et veut être le meilleur papa possible, ce qui signifie qu’il doit être là quand il ne voyage pas pour son propre travail », a ajouté la source.

Mais un initié a noté: «Il n’y a pas eu de drame. Ils ont juste décidé de se séparer et sont toujours de bons amis. »

Se sont-ils réconciliés?

Après avoir vu les stars ensemble, certaines personnes sont convaincues qu’elles donnent une autre chance à leur relation. Au cours du week-end du 10 janvier, Jessie J et Tatum ont été aperçues en train de magasiner ensemble.

“Ils étaient tous les deux vêtus de sueurs et essayaient d’être discrets”, a déclaré une source à E! Nouvelles. “Pas de PDA mais les deux étaient de bonne humeur et ensemble tout le temps tout en donnant leur avis sur différents articles.”

Après la sortie, Jessie J a publié un message énigmatique sur Instagram à propos des «personnes qui vous apaisent».

Au moment de l’écriture, aucun d’eux n’a abordé leur rupture ou s’ils se sont réconciliés.

Bien qu’il puisse sembler qu’ils sont de retour ensemble, c’est une bonne chance qu’ils ne le soient pas. Comme nous l’avons mentionné, des sources ont affirmé que Jessie J et Tatum étaient toujours en bons termes après leur séparation, alors peut-être qu’ils traînaient simplement en copains. En outre, Tatum aurait été sur l’application de rencontres de célébrités Raya à la recherche de quelqu’un d’autre.

“Il adorerait sortir avec quelqu’un et n’hésite pas”, a déclaré une source à E! Nouvelles en décembre. «Il veut à nouveau s’amuser et il ne se soucie pas de rencontrer quelqu’un en ligne, une installation ou simplement marcher dans la rue. Un ami a suggéré Raya et il avait l’impression qu’il n’avait rien à perdre en se joignant. »

Nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe d’ici. Restez à l’écoute.