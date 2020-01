Channing Tatum: Être un père célibataire fait peur

2020-01-22 11:30:06

Channing Tatum dit qu’être un père célibataire est “effrayant”, car il doit maintenant “montrer les limites” et mettre en place une “structure” pour sa fille.

Channing Tatum dit qu’être célibataire est “effrayant”.

L’acteur de 39 ans coparentalise sa fille de six ans Everly avec son ex-femme Jenna Dewan, et a déclaré qu’il “n’avait jamais pensé” qu’il serait un parent célibataire qui devrait “montrer les limites” et s’installer une structure”.

Il a dit: “Jamais dans un million d’années, je n’aurais pensé être un père célibataire. C’est une dynamique différente quand vous avez une fille, c’est effrayant. Je pensais que ce serait juste jouer, avoir une lutte et juste faire de la folie.

“Ensuite, vous réalisez que vous devez montrer des limites, et c’est amusant de faire des choses à l’intérieur d’une structure.”

Et la star de “Magic Mike” dit qu’il est le plus inquiet d’apprendre à Everly comment gérer la “peur”.

S’exprimant lors d’une apparition dans “Running Wild with Bear Grylls” – qui sera diffusée sur National Geographic dimanche (26.01.20) – il a ajouté: “Les relations ont peur, que ce soit avec votre fille ou avec une femme, une petite amie.

“La plus grande peur que j’ai avec Everly est de lui apprendre à gérer la peur.”

Channing a récemment donné des cours de boxe à sa fille, afin qu’elle puisse se “défendre” et se sentir “en sécurité”.

L’acteur a posté un clip sur Instagram qui montrait Everly en train de lancer des coups de poing avec des gants et un casque de protection, et a plaisanté qu’il craignait pour la personne qui essaye de “piquer la bête à l’intérieur”. [his] Petit ange”.

Il a écrit à côté de la vidéo: “Elle adore frapper papa!

“Ce n’est que 1/16 combien de temps cela s’est passé pour hahaha elle un animal. Nous aimons la lutte et la boxe. Et nous nous amusons.

«J’ai entendu une fois que les arts martiaux ont été créés uniquement pour éliminer le mystère du combat. Les gens ont donc commencé à le pratiquer.

“Donc, s’il arrivait un moment où ils devaient se défendre, ils n’auraient pas autant peur.

“D’après mon expérience, la peur conduit la plupart du temps à de mauvaises décisions.

“Être calme et en sécurité avec votre esprit et votre corps … Faites une excellente occasion pour de bonnes décisions.

“La violence n’est jamais à 100% la réponse. Mais ayant une fille, je veux toujours qu’elle se sente en sécurité dans son être.

“Et Dieu aide la personne qui a jamais poussé la bête à l’intérieur de ce petit ange. (Sic)”

