Chaque moment incontournable de l’offre spéciale à domicile de Disney avec Ariana Grande, Demi Lovato et plus encore!

Nous sommes tous dans le même bateau. Ces mots de “High School Musical” étaient au cœur de “The Disney Family Singalong” sur ABC jeudi soir, alors que certains des plus grands noms d’Hollywood se produisaient. Disney des classiques de chez eux.

La spéciale d’une heure, animée par Ryan Seacrest de sa cuisine, a enrôlé tout le monde de Christina Aguilera à Donny Osmond alors qu’ils trouvaient chacun des moyens uniques de mettre en valeur des airs classiques du catalogue de Mouse House.

Alors qu’ABC a abandonné un certain nombre de performances en ligne après la diffusion de l’émission, quelques-unes ont simplement dû être visionnées en direct. Beyonce a fait une apparition surprise pour chanter “Quand tu souhaites une étoile” Amber Riley a travaillé son propre écran vert à la maison pour “Let It Go” Christina Aguilera sérénade son chien avec “Pouvez-vous sentir l’amour ce soir”, Thomas Rhett’s filles ont volé la vedette pour “Voulez-vous construire un bonhomme de neige,” Darren Criss Auli’i Cravalho a joué plusieurs rôles pour «I Wan’na Be Like You», Auli’i Cravalho a chanté «Jusqu’où j’irai», Jordan Fisher a recruté des enfants pour danser sur «Under the Sea» et le casting de «Aladdin» de Broadway a joué “Je suis ton ami.”

Certains enfants d’Osmond ont rejoint Donny pour «Je ferai de toi un homme» de «Mulan», tandis que Tori Kelly a également impressionné par son interprétation de «Couleurs du vent» de «Pocahontas». Le coup de grâce était une réunion “High School Musical” avec des stars Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel et KayCee Stroh. Tandis que Zac Efron n’a pas pu se joindre à la performance “Nous sommes tous ensemble” – blâmant le wi-fi inégal – il a présenté le numéro, qui comprenait également des acteurs de “Descendants”, “High School Musical: The Musical: The Series, “” Zombie “et Raven-Symone.

Le spécial, qui a apporté un peu de magie Disney dans les maisons au milieu du Pandémie de covid-19, a également été réalisé pour sensibiliser Nourrir l’Amérique, une organisation fournissant des ressources à toute personne confrontée à la faim en ce moment.

Ci-dessous les performances ABC partagées en ligne après le spectacle.

“Je ne dirai pas que je suis amoureux” de “Hercules” – Ariana Grande

“Une cuillerée de sucre” de “Mary Poppins” – Little Big Town

“Gaston” de “Beauty and the Beast” Luke Evans, Josh Gad et Alan Menken

“Un rêve est un souhait que votre cœur fait” – Demi Lovato et Michael Bublé

“Soyez notre invité” dans “Beauty and the Beast”, – Derek Hough et Hayley Erbert, avec Julianne Hough

“Vous avez un ami en moi” de “Toy Story” – Josh Groban

