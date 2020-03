Chaque saison télévisée écourtée en raison du coronavirus – ces émissions ne reviendront pas

À ce stade, ce sont essentiellement toutes les réalités et les télévisions scénarisées qui ont été touchées par le nouveau coronavirus, COVID-19, mais maintenant certaines productions vont plus loin et décident qu’elles ne reviendront pas du tout cette saison.

Bien qu’il y ait des émissions qui sont diffusées toute l’année maintenant, il existe encore de nombreux réseaux et séries liés au modèle traditionnel de saison de télévision, ce qui signifie que pour ces émissions, ils clôturaient leurs finales de saison dans les calendriers de production. La saison traditionnelle se termine généralement le tournage de fin mars à début avril pour la diffusion de mai.

Cette saison, avec la pandémie de coronavirus qui a déclenché des mesures extrêmes pour essayer de minimiser sa propagation, de nombreux fans prévoyaient des délais plus longs que d’habitude pour ces épisodes finaux spectaculaires, mais maintenant – dans le cas de certaines émissions – cela peut pas du tout.

Comme cela a été le cas avec de nombreuses industries différentes, la réponse s’est intensifiée au fur et à mesure que l’épidémie s’est déclarée, ce qui signifie que l’on s’attend à ce que davantage d’émissions suivent l’exemple de la série ci-dessous en annulant simplement leur dernier épisode (s) pour cette saison, poussant ceux histoires dans la prochaine saison … en supposant qu’ils ont une prochaine saison.

Consultez la liste des émissions qui ont déjà mis fin à la saison en cours, et ce que nous savons sur les coupures et les pertes des fans:

Hypermarché: La saison d’adieu d’America Ferrara obtient le bout du bâton alors que NBCUniversal débranche la production (avec leurs autres émissions) avant de pouvoir filmer l’épisode final de la saison, qui est marqué pour être son dernier, par TVLine. “Aujourd’hui est inattendu mon dernier jour de tournage sur ‘Superstore’ pour cette saison”, a déclaré Ferrara aux fans sur son Instagram Stories vendredi. Elle a ajouté: “Je suppose [this] signifie que nous reviendrons lorsque les choses s’éclairciront pour terminer le scénario d’Amy “, donnant aux fans l’espoir qu’elle reviendra pour faire ses adieux à son personnage dans ce qui servira désormais de première à la saison 6.

NCIS: Selon la star Brian Dietzen, le vétéran de CBS procédera à la production de quatre épisodes au début de sa 17e saison, sans intention de revenir cette saison, peu importe comment les choses se déroulent avec le coronavirus. “Malheureusement, nous arrêterons la production de NCIS pour le reste de la saison après la fin de demain”, a déclaré l’acteur. tweeté le vendredi. “Nous produirons 20 de nos 24 épisodes.” Alors que le leader des classements est considéré comme un verrou pour le renouvellement, CBS n’a pas encore officiellement fait cet appel. Cela dit, l’acteur Sean Murray est confiant, disant aux fans sur Twitter les histoires seront ramassées dans la saison 18.

Le quartier: À l’origine, il avait accordé une exception à l’arrêt global de la production, car il ne restait que deux jours de tournage pour sa finale de la saison 2, CBS et les producteurs ont décidé vendredi de retirer la prise. La comédie, avec Cedric the Entertainer et Max Greenfield, devait à l’origine terminer la production mardi. Selon Date limite, l’épisode est maintenant susceptible de ne jamais être terminé ou diffusé, bien qu’il s’agisse du dernier chapitre d’un arc à plusieurs épisodes. Vraisemblablement, si la série populaire revenait la saison prochaine (ce qui devrait arriver), l’épisode sera soit réorganisé, soit entièrement refilmé pour toujours résoudre ce scénario.

Nous continuerons à mettre à jour cela si et quand plus de séries prendront cette décision extrême.

