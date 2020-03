Charlamagne Tha God envisage de quitter “The Breakfast Club” pour d’autres opportunités, selon un rapport

Charlamagne Tha God est devenu un nom familier dans The Breakfast Club de Power 105.1. Ses interviews de célébrités provocantes et son attitude de dire-le-comme-ça ont capturé des millions de fans et lui ont valu une reconnaissance nationale. Mais avec son étoile montante en tant qu’hôte solo, des rapports ont commencé à émerger que Charlamagne Tha God envisage de quitter son poste.

Angela Yee, Charlamagne Tha God et DJ Envy lors d’une remise de prix en janvier 2020 | JC Olivera / .

Charlamagne Tha God a accueilli l’émission avec DJ Envy et Angela Yee depuis ses débuts en 2010. Mais avec son contrat devant expirer en décembre, la personnalité de la radio a été dans les limbes essayant de décider s’il veut renouveler son accord ou passer à autre chose.

«Il aime travailler pour [Power 105.1 parent company] I Heart Radio, mais il envisage son prochain déménagement », a déclaré une source à Page Six le 16 mars.

“Il n’est pas sûr de ce qu’il va faire”, a ajouté l’initié. “Il y a beaucoup de transactions potentielles dans l’air, et il veut juste garder ses options ouvertes et penser de manière stratégique.”

L’initié n’a partagé aucune information concernant ces transactions potentielles. Mais compte tenu de tous les concerts et opportunités médiatiques que Charlamagne Tha God a eu ces dernières années, il semble probable qu’il pourrait se retrouver avec une émission de son cru. Il a déjà réalisé des interviews en solo sur YouTube, dont certaines ont accumulé plus de vues que ses conversations sur The Breakfast Club.

Charlamagne Tha God lui-même a admis qu’il envisageait de quitter la série

Charlamagne Tha God a déclaré à l’antenne le 4 mars qu’il n’était pas sûr de son avenir sur The Breakfast Club.

“J’ai [mentally quit the show] beaucoup récemment », a-t-il ajouté. Il n’a pas partagé ce qui a conduit à cela, mais il a suggéré que cela pourrait avoir à voir avec la censure et les mauvais traitements infligés par le personnel.

Charlamagne Tha God a répété ces sentiments dans une interview ultérieure avec les animateurs de State of the Culture Joe Budden, Remy Ma, Jinx et Eboni K. Williams. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait renégocié son contrat, Charlamagne Tha Dieu a répondu par un appartement: «Naw».

Il n’est pas le seul à pouvoir partir

Dans la même interview, Angela Yee a suggéré qu’elle ne pourrait pas non plus renouveler son contrat.

«Il est temps de renégocier. Je voulais le contrat le plus court possible », a-t-elle déclaré avant de noter qu’elle gardait ses options ouvertes. “On ne sait jamais s’il se passe quelque chose d’autre, qui veut être bloqué si ce n’est pas le cas … Qui sait?”

Mais ensuite, elle a souligné à quel point le spectacle a continué de croître, montrant que sa décision pouvait vraiment aller dans les deux sens.

Alors qu’elle et Charlamagne Tha God essaient de comprendre leurs prochains mouvements, DJ Envy a déjà pris sa décision. Avec cinq enfants et une femme à soutenir, il a assuré aux hôtes de State of the Culture qu’il continuerait d’apparaître sur The Breakfast Club.

“Je suis à long terme”, a expliqué DJ Envy. “Je suis à long terme.”

